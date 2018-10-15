Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 35. İl Müftüleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iyi niyetle meleler olayını başlattıklarını ama istedikleri gibi sonuç alamadıklarını, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde çok daha farklı bir çalışmanın başlatılmasının şart olduğunu söyledi. "Buraları boş bırakamayız. Buralarda çok çalışacağız. Siyaseten biz, işin manevi mimarları olarak da sizler çok çalışacaksınız. Unutmayın, kainat boşluk kabul etmez. Hak ve hakikat yolcularının dolduramadığı alanı muhakkak şeytana kul, köle olanlar dolduracak." ifadesini kullanan Erdoğan, insanların ve bilhassa da gençlerin dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremediklerinde ister istemez sapkın yapıların pençesine düşeceklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Nitekim ehliyet ve liyakat sahibi alimlerimizin ön plana çıkmadığı durumlarda neler olduğunu hepimiz gördük, yaşadık. Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Dinle, Diyanet ile hatta milletimizin asgari ahlak standartlarıyla bile bağlantısı olmayan şahıslar ortalıkta İslam adına ahkam kesiyor. Arayış içindeki insanlarımızı da kurdukları bu tezgaha düşürebiliyorlar. Atalarımız, 'Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış.' diyor. Özellikle günümüzün iletişim çağında yalanın, iftiranın ve fitnenin yayılma hızı daha da artmıştır. Daha çok gençlerimizin kullandığı sosyal medya platformlarında onların ilgisini çekecek, onları bilgilendirecek, hak ve hakikatin savunuculuğunu yapacak araçlara ihtiyaç var. Bir taraftan kürsülerden, bir taraftan minberlerden bir taraftan da yeni ve eski medya araçlarından faydalanarak bu görevimizi ifa etmeliyiz." Erdoğan, Kuran-ı Kerim'de bir ayet mealinden örnek vererek, "Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Marufu emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız.' Rabbimiz buyuruyor. İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma her Müslümana farzdır. Bunu hep birlikte yapmamız lazım. Şayet müftülüğünü yaptığınız ilde, oturduğumuz mahallede veya ikamet ettiğimiz apartmanda bir gencimizi terör örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, milli manevi değerlerimize mugayir yapılara kaptırıyorsak, bunun vebali hepimizin üzerinedir." dedi.

- "Üstümüzdeki ölü toprağını silip süpürmemiz gerekiyor" Diyanet camiasının sorumluluğunun, içinde bulunulan dönemde daha da ağırlaştığına dikkati çeken Erdoğan, din adamlarının sıradan bir görevi ifa etmediklerini kaydetti. Erdoğan, "Sizler başınızdaki sarık, sırtınızdaki cübbeyle çok büyük bir yüke de talip oluyorsunuz. Sizler 81 milyonun her bir ferdinin, sırat-ı müstakim üzere hayatlarını idame ettirebilmelerinin manevi mesuliyetini üzerinizde taşıyorsunuz. Geleneğimizde hocalarımızın, hademe-i hayrat olarak adlandırılması boşuna değildir. Bunun bir hikmeti var. Müftülerimiz, ilahiyat ve İslami ilimler fakültesindeki hocalarımız, ülkemizin dört bir köşesinde fisebilillah gayet sarf eden hikmet erbabımız, sahih İslam anlayışının, ebedi ve ezeli kurtuluş yolunun öncüleridir. Son yıllarda üst üste maruz kaldığımız imtihanların, şahit olduğumuz zulümlerin, bizim gibi sizlerin de uykusunu kaçırdığına inanıyorum. Artık hepimizin üstümüzdeki ölü toprağını silip süpürmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müftülerden imamlara, vaizlerden müezzinlere, ilahiyat fakültesi hocalarından imam hatiplerdeki hocalara kadar herkesin tam bir seferberlik ruhu içinde çalışmalarını yürütmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, camileri sosyal ve beşeri hayatın merkezine oturtacak projelerin devreye alınması gerektiğini belirtti. Özellikle gençlerin, kadınların ve çocukların camilerden daha fazla istifade edebilecekleri imkanlar oluşturmak istediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Camilerimizi salt namaz kılıp sonra herkesin dağıldığı, cami kapılarının da kilitlendiği mekanlar haline getirmemeliyiz. Buralar, Beytullah'ın şubeleri olan bu mübarek çatılara yapılabilecek en büyük haksızlık olur. Onun için camilerimiz sürekli açık olmalı. İlim, irşad ve tebliğ faaliyetlerinde ilhamımızı alacağımız kaynak bellidir. Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle, yürüyen bir Kuran olan Resul-i Kibriya efendimizin nebevi metodu rehber olarak önümüzde duruyor. Tüm mesele, nebevi tebliğ metodunu günün şartlarına ve zamanın ruhuna göre güncelleyerek hayatımıza tatbik etmektir."