35 kadınla aynı anda ilişki yaşayan adam dolandırıcılıktan tutuklandı: Hepsine farklı doğum günü tarihi söylemiş

Japonya'da yarı zamanlı olarak bir pazarlama şirketinde çalışan Takashi Miyagawa isimli kişi, işi vasıtasıyla tanıştığı 35 farklı kadınla aynı anda, 'ciddi bir ilişki istediğini' söyleyerek ilişki yaşamaya başladı.

39 yaşındaki Miyagawa, maddi çıkar elde etmek için kadınların hepsine doğum günü tarihini farklı söyleyerek dolandırdı.

Sabit bir adresi olmadığı belirlenen adamın, yılın farklı aylarında kadınlardan pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, gerçek doğum günü tarihi 13 kasım olan Miyagawa, kandırdığı kadınlardan birine doğum gününün 22 Şubat'ta, bir diğerine haziranda, bir başkasına ise nisanda olduğunu söyledi.

KADINLAR BİR ARAYA GELİP ŞİKAYET ETTİ

Birkaç kadının durumu anlayıp diğerlerine ulaşmasının ardından, kadınlar bir araya gelerek Şubat ayında Miyagawa hakkında şikayette bulundu.

Miyagawa, şikayetlerin ardından 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Miyagawa hakkında soruşturmalar devam ederken, kandırdığı kadınların sayısının 35'i de aşabileceği tahmin ediliyor.





