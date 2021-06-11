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  4. 35 kez maske cezası yedi, dükkanına astığı yazı şaşkına çevirdi

35 kez maske cezası yedi, dükkanına astığı yazı şaşkına çevirdi

11.06.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinin camına astığı yazı ile gündem konusu oldu. 35 kez maske cezası yiyen Cinbir, maskenin virüslerden koruduğuna dair bilimsel veri sunabilene bir ay boyunca yemeği bedava yedireceğini söyledi.

Tüm dünya ve Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken Çaycuma ilçesinde esnaflık yapan Erkan Cinbir hakkında tam 35 kez maske kullanmamaktan idari para cezası uygulandı. Önceki günlerde Cinbir'in müşteri kabul etmemesi gerektiği halde müşteriye yemek yedirdiği gerekçesiyle iş yerine de 15 günlük kapatma cezası uygulandı.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Bir buçuk yıldır vermiş olduğum mücadeleyi artık herkesin bildiğini söyleyen Cinbir, “Mücadelem kaldığı yerden devam ediyor, asla vazgeçmeyeceğim. Ben iddiamın arkasındayım eğer verebilecek cevapları varsa beni de bilgilendirsinler. Mücadelemin başından itibaren hiçbir zaman maske takmadım ve sonuna kadar da arkasındayım. Ayrıca maske petrol türevi maddeden üretildiği için hiç kimseye de önermedim. Kendi aileme ve çocuklarıma dahi taktırmadım. Verebilecek cevapları varsa biz herkesi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; 'Lütfen her şeyi bir an önce normale çevirin.' İnsanlar kaldıkları yerden hayatlarına devam etsin. Kimse intihar etmesin. Ailesine bakıp, geçimlerini sağlasın. Biz bunun derdindeyiz. Eski, yeni diye hayatımıza bir şeyler koymaya çalışıyorlar biz bunu da kabul etmiyoruz. Eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Yeni rekorları kırdık. Kırmaya da devam etmek istiyoruz Ama artık polisler gelip ceza yazmıyorlar. Toplamda 35 tane yazılmış cezam oldu. Biraz daha cezalarım çoğalınca toptan itirazımı yapacağım” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Ceza Zonguldak

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