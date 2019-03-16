HABER

35 kişinin yaralandığı otobüsün şoförü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 21:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 2'si ağır, 35 kişinin yaralandığı kazada şoför C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

35 kişinin yaralandığı otobüsün şoförü serbest

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 2'si ağır, 35 kişinin yaralandığı kazada şoför C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Bursa- Orhaneli yolunda meydana geldi. Soğanlı Mahallesi'nden yakınlarının cenazesi için Keles ilçesi Harmanlı Mahallesi'ne gidenleri taşıyan C.E. yönetimindeki 16 BLD 17 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İçerisinde 40 kişinin bulunduğu otobüste, 2'si ağır, 35 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların da kazanın hemen ardından yoldan geçen özel araçlarla hastaneye taşındığı görüldü.
Kazada yaralanan sürücü C.E. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesi alınan C.E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibiBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibi
16 yıl sonra hayallerine kavuştular!16 yıl sonra hayallerine kavuştular!
Rize’de amatör maçta olay çıktıRize’de amatör maçta olay çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.