35 kişinin yaralandığı otobüsün şoförü serbest

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 2'si ağır, 35 kişinin yaralandığı kazada şoför C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Bursa- Orhaneli yolunda meydana geldi. Soğanlı Mahallesi'nden yakınlarının cenazesi için Keles ilçesi Harmanlı Mahallesi'ne gidenleri taşıyan C.E. yönetimindeki 16 BLD 17 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İçerisinde 40 kişinin bulunduğu otobüste, 2'si ağır, 35 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların da kazanın hemen ardından yoldan geçen özel araçlarla hastaneye taşındığı görüldü.

Kazada yaralanan sürücü C.E. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesi alınan C.E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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