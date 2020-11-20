35 metrede nefes kesen anlar! Yaralı işçi böyle kurtarıldı

Olay, bugün Harmanlar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. 35 metre yüksekliğindeki kule vincin yük taşınan bölümü kırıldı. Yaralanan vinç operatörü Fikri S. kabinde mahsur kaldı. Bunun üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle vincin kabinine ulaştı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı Fikri S., merdivenle aşağı indirildi. İlk müdahalesi yapılan Fikri S. Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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