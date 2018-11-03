3,5 metrelik sandviç görenleri şaşırttı

Melis KARAKUZULU-Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 3 Kasım Dünya Sandviç Günü'nde şube açılışı yapan bir işletme, hazırlanan 3,5 metrelik sandviçi vatandaşlara dağıttı. İlgi çeken sandviçin, 25 kilo sosis, 10 kilo salam, 15 kilo sucuk ve 8 kilo kaşar peyniri kullanılarak yapıldığı belirtildi.
İzmir'de bir sandviç firması 3 Kasım Dünya Sandviç Günü'nde yaptığı Alsancak şubesi açılışında 3,5 metrelik sandviç hazırlayıp, vatandaşlara ikram etti. 25 kilo sosis, 10 kilo salam, 15 kilo sucuk ve 8 kilo kaşar peyniri ile hazırlanan dev sandviçi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İş yerinin önünde toplanan vatandaşlar, dev sandviçin fotoğraf ve görüntülerini çekti. Sandviçi vatandaşların gözü önünde 10 dakikada hazırlayan firma sahibi, sonrasında orada bulunanlara ikram etti.
Bu kadar büyük bir ilgi beklemediklerini dile getiren firma sahibi Onur Elmalı (32), "1,5 yıl önce kurduğumuz şirketimiz, şimdi 10'uncu şubesiyle hizmet vermekte. Katkısız hamburgerler üretmek üzere kurduğumuz şirketimiz ile en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Bugünkü Alsancak şubemizin açılışını farklı bir başlangıçla yaptık. Bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Şubede izdiham yaşandı. Sandviçin ekmeğini 2 gün önceden hazırlamaya başladık. Bu kadar büyük boyutta bir tepsi olmadığı için tepsi temin ettik" dedi.
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