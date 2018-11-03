HABER

3,5 metrelik sandviç görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 3 Kasım Dünya Sandviç Günü'nde şube açılışı yapan bir işletme, hazırlanan 3,5 metrelik sandviçi vatandaşlara dağıttı.

Melis KARAKUZULU-Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 3 Kasım Dünya Sandviç Günü'nde şube açılışı yapan bir işletme, hazırlanan 3,5 metrelik sandviçi vatandaşlara dağıttı. İlgi çeken sandviçin, 25 kilo sosis, 10 kilo salam, 15 kilo sucuk ve 8 kilo kaşar peyniri kullanılarak yapıldığı belirtildi.

İzmir'de bir sandviç firması 3 Kasım Dünya Sandviç Günü'nde yaptığı Alsancak şubesi açılışında 3,5 metrelik sandviç hazırlayıp, vatandaşlara ikram etti. 25 kilo sosis, 10 kilo salam, 15 kilo sucuk ve 8 kilo kaşar peyniri ile hazırlanan dev sandviçi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İş yerinin önünde toplanan vatandaşlar, dev sandviçin fotoğraf ve görüntülerini çekti. Sandviçi vatandaşların gözü önünde 10 dakikada hazırlayan firma sahibi, sonrasında orada bulunanlara ikram etti.

Bu kadar büyük bir ilgi beklemediklerini dile getiren firma sahibi Onur Elmalı (32), "1,5 yıl önce kurduğumuz şirketimiz, şimdi 10'uncu şubesiyle hizmet vermekte. Katkısız hamburgerler üretmek üzere kurduğumuz şirketimiz ile en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Bugünkü Alsancak şubemizin açılışını farklı bir başlangıçla yaptık. Bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Şubede izdiham yaşandı. Sandviçin ekmeğini 2 gün önceden hazırlamaya başladık. Bu kadar büyük boyutta bir tepsi olmadığı için tepsi temin ettik" dedi.

PARTNERKendime yaptığım en büyük iyilik...Kendime yaptığım en büyük iyilik...
İstanbul'da kablolu paket alarmı!İstanbul'da kablolu paket alarmı!
Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kablolu paket alarmı!

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.