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  4. 3.5 milyon TL’lik altın soygununa 2 tutuklama

3.5 milyon TL’lik altın soygununa 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kuyumcudan 3.5 milyon TL’lik altın çalan şüphelilerden 2’si tutuklandı.28 Aralık gecesi İbrahim Sözen Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanından 3.5 milyon TL’lik altın çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın faillerini belirledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kuyumcudan 3.5 milyon TL’lik altın çalan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
28 Aralık gecesi İbrahim Sözen Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanından 3.5 milyon TL’lik altın çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın faillerini belirledi. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde soyguncuların olaydan bir gün önce soygunu gerçekleştirdikleri yere gelip çalışma yaptıklarını belirleyen ekipler, soygunun ardından da aynı yerden çıkıp, altınları koydukları sırt çantalarıyla otobüse binmek suretiyle Manavgat’tan ayrıldığını ve Antalya’ya gittiklerini tespit etti.
Şüphelilerin Moldova uyruklu Türk vatandaşı L.O., E.B., R.G. isimli kadınlar, Ukrayna uyruklu V.B. ve S.N. ile Türk vatandaşları Y.K., T.K. ve H.T. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerden Moldova uyruklu L.O. isimli kadını Antalya’nın Kemer ilçesinde yakaladı. 7 şüpheli ise İstanbul’da gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları değerlendirilen çeşitli aletler, bilgisayarlar, 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 euro ve 2 bin 190 lira ele geçirildi.
Yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen ve Antalya’ya getirilen şüpheliler polisteki işlemleri tamamlanmasının ardından Manavgat’a getirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ukrayna uyruklu V.B. ve S.N., sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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