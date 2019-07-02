35 milyon yıllık fosiller incelemeye alındı

Kahramanmaraş’ta araştırma gezisinde Kültür ve Turizm Platformu tarafından bulunan ve 35 milyon yıllık olduğu düşünülen fosiller yetkililer tarafından incelemeye alındı.

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Platformu tarafından yapılan araştırma gezisinde, 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosillere ulaşılmıştı. İhlas Haber Ajansının yaptığı haber sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Arkeoloji bölümünden ilgililer, Kültür Turizm Platformuyla birlikte Bertiz Baydemirli ve Başdervişli havzasında fosillerin bulunduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Şehir merkezinde yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede, yapılan inceleme sonrasında çeşitli örnekler alındı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı olan Baydemirli ve Başdervişli havzasındaki incelemelere, Kültür ve Turizm Platformu ekibi de katılarak yetkililere buldukları bölgeleri gösterdi. İncelemelerin sonucunda yetkililer bir açıklama yapmazken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu bölgenin tescillenmesi için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Fosilleri ilk bulan ekibin başında yer alan Kültür ve Turizm Platform Başkanı Ahmet Kolutek, gezide yaptığı açıklamada, "Burası orta Torosların bir uzantısı olan ve Ahir Dağı ile Engizek silsilesinde bulunan Baydemirli, Başdervişli havzasıdır. Daha önce bu köyde ikamet eden bir arkeolog kardeşimizin platformumuza müracaatı akabinde, o kardeşlerimizle, arkeologlarımızla beraber buraya bir ön araştırma yapmaya gelmiştik. Yaptığımız ön araştırma sonucunda tarlalar ve topraklar üzerinde taşlaşmış fosilleri, kaya kütleleri üzerinde taşlaşmış deniz canlılarının fosillerini bulduk" dedi.