Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak üzere, yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla repertuara alınan ve ilk kez sahnelenecek eserler için her yazara bir eserle sınırlı olmak şartıyla Sanat ve Yönetim Kurulu kararı ile (250.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere nakdi destek verilecek.

Kararda, “Herhangi bir sebeple geri alınması gereken destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir” ibaresi yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki bir başka düzenleme ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ve “Huzur Hakkı” ile ilgili olarak yayımlandı. Karara göre, görev süresi biten üyelerin yeniden yönetim kuruluna seçilebileceği belirtildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı, “Yönetim Kurulu Başkanı hariç üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Başkan yardımcısının görevinin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer. Başkanın olmadığı hallerde başkana başkan yardımcısı vekalet eder. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29’uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir”

