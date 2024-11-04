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  4. 35 oy farkla kazanmıştı... Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Durumu ağır

35 oy farkla kazanmıştı... Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Durumu ağır

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.11.2024 11:15
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Kırıkkale’nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahla vurularak ağır yaralandı. Şen 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden aday olup seçimi 35 oy farkla kazanmış, daha sonra da partisinden istifa etmişti. Öte yandan saldırıda Şen'in yanındaki 3 kişi de yaralandı.

35 oy farkla kazanmıştı... Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Durumu ağır

Kırıkkale'de belediye başkanına silahlı saldırı. Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen saldırı sonucunda ağır yaralandı.

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DURUMU AĞIR, YANINDAKİLER DE YARALANDI

Olay, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Belediye başkanının yanında bulunan 3 kişinin de saldırıda yaralandığı öğrenildi.

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35 OY FARKLA KAZANMIŞTI

Balışeyh'te 31 Mart seçimi kıran kırana geçmişti. Yeniden Refah Partisi'nden aday olan Hilmi Şen 657 oy almış rakibi AK Partili Ali Dedelioğlu ise 622 oyda kalmıştı. Şen daha sonra Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Balışeyh Yeniden Refah Partisi silahlı saldırı
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