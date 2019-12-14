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3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 20:57 | Son Güncelleme

Ankara’da yaşayan ve henüz üç buçuk yaşında olan minik Deniz Eymen, kendi kendine İngilizce konuşmayı öğrendi.

Ankara’da yaşayan ve henüz üç buçuk yaşında olan minik Deniz Eymen, kendi kendine İngilizce konuşmayı öğrendi. Eymen’in inşaat işçisi babası ve ev hanımı annesi bu durum karşısında oldukça şaşkın olduklarını ifade etti.
Keçiören ilçesinde yaşayan Özkök ailesinin en küçük bireyi Deniz Eymen Özkök, kendi kendine İngilizce okuma yazmayı öğrendi. İngilizce konuşan, okuduklarını anlayan ve iletişime geçebilen Eymen’in zekası görenleri kendisine hayran bıraktı. Eymen’in inşaat işçisi babası Mustafa Özgür Özkök ise kendisinin İngilizce bilmediğini, Eymen’in de sosyal medya üzerinden İngilizce eğitim videoları, İngilizce müzikler ve eğlence kanallarını izleyerek İngilizce öğrendiğini belirtti.

Özel bir eğitim istiyorlar
Eymen’in annesi Arzu Özkök ise yetkililere seslenerek, “Bizim evde altın gibi bir beyin var ben bu beynin işlenmesini istiyorum” dedi. Özkök, "Biz iki yaşında fark ettik bu durumu. İki yaşında üç yüz tane oyun kağıtları vardı onları iki hafta içinde ezberledi. Ben anlamıyorum tabii ne dediğini Google’dan çevirmeye çalışıyorum dilimin döndüğünce, mesela benden geçen yıl siyah ayakkabı istedi bir saat ağladı. Ben yanıyorum dönüyorum arıyorum ne demek istediğini deneme yanılma yöntemiyle bu mu bu mu diye, eşimi aradım eşim de siyah ayakkabı deyince giydirdim” diye konuştu.

“MEB’e gittim 6 yaşına gelsin bakalım dediler”
Baba Özkök ise Eymen’in bütün bunları kendisinin istediğini belirterek, "Ben mesela Scooby-Doo’nun çizgi filmini açıyordum. ‘No’ diyordu bu değil diyordu, sayıları aç diyordu bana. Milli eğitime gittik 6 yaşına gelsin biz öyle bakalım dediler. Biz onlardan parasal ya da maddi olarak değil de bize yol göstermelerini istiyoruz. Çünkü özele gidiyoruz aylık bana 5 bin para ver ki ben senin çocuğuna bakayım diyorlar” dedi.

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