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3,5 yaşındaki Alya Erva, ailesini yasa boğdu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Antalya’da annesi ve babası ile birlikte bir düğünden çıkan 3.5 yaşındaki Alya Erva, ailesinin yanından bir anda yola koşunca, seyir halindeki otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.Olay, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezi yolunda bulunan bir düğün salonu çıkışında meydana geldi.

3,5 yaşındaki Alya Erva, ailesini yasa boğdu

Antalya’da annesi ve babası ile birlikte bir düğünden çıkan 3.5 yaşındaki Alya Erva, ailesinin yanından bir anda yola koşunca, seyir halindeki otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezi yolunda bulunan bir düğün salonu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde düğünden çıkan Alkan ailesinin 3,5 yaşındaki kızı Alya Erva Alkan, annesinin elini bırakarak bir anda yola fırladı. O esnada Osman B.’nin kontrolündeki araç bir anda önüne çıkan kıza çarptı. Minik Alya olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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