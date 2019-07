3.5 yaşındaki çocuk, icra yoluyla annesinden alındı

“Çocuğumuzun orada can güvenliği yok”

Eymen’in anneannesi Ayşe Y. torunun babasının yanından can güvenliğinin olmadığını ileri sürerek, “Biz bu çocuğa 4 yıl boyunca zorluklar içerisinde baktık. Bu süreç boyunca bir gün dahi olsun çocuğu arayıp sormadı. Babası, çocuğuna maddi ve manevi olarak yardımda bulunmadı. Bir yıl önce çocuğu babasına verdik, dizine tabanca koyarak fotoğraf çektirdi. Bugün de Eymen’in babası icra yoluyla kapımıza geldi ve torunumu alıp götürdü. Biz çok kötü bir şekilde çocuğu verdik. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum. Çocuğumuzun orada can güvenliği yok. Çocuğumuz bize biran önce teslim edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm devlet yetkililerine seslenen anne Ayşe Fatma Y., oğlunun kendisine geri getirilmesini bekliyor.