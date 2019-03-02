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35 yıl önce ütü ile başladığı antika tutkusu işi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 35 yıl önce kendisine hediye edilen kömürlü ütü ile antika toplamaya başlayan Cahit Altıgöz, şimdi birçok ürünü müze görünümlü küçük iş yerinde muhafaza ediyor.Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısındaki iş yerinde hizmet veren Altıgöz, bünyesinde yaklaşık 10 bin adet nostaljik araç-gereç bulunduruyor.

Kahramanmaraş’ta 35 yıl önce kendisine hediye edilen kömürlü ütü ile antika toplamaya başlayan Cahit Altıgöz, şimdi birçok ürünü müze görünümlü küçük iş yerinde muhafaza ediyor.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısındaki iş yerinde hizmet veren Altıgöz, bünyesinde yaklaşık 10 bin adet nostaljik araç-gereç bulunduruyor. Geçmişte insanlar tarafından kullanılan telefondan, bozuk ve madeni para ile radyo ve gramofon gibi birçok ürünü saklayıp muhafaza eden Alagöz, sosyal sorumluluk projelerinden dizi ve film setleri ürünlerden faydalanıyor. Eski olan her şeyi beğenip antika eşyalarına aşık olduğunu söyleyen Altıgöz, antikacılığın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.
Altıgöz, “Bu tutku 1984 yılında bana hediye edilen kömürlü ütü ile başlamıştım. Bu sevdam tutkuya, eski ve anısı olan her şeyi topluyorum. Şimdi bu işe dönüştü ve giderek de artıyor. Ancak son yıllarda elimizdeki stoklar yavaş yavaş azalıyor. Ürünlerimizi, kentimizde olan özel müzelere veriyoruz. Dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda ve sosyal sorumluluk projelerinde ürünlerimiz kullanıldı. Ürünlerimizi bizden daha iyi bakacak olan varsa hediye de edebiliyoruz. Kahramanmaraş’ımız milli mücadele de kahramanlık etmiş bir şehirdir. Ben elimdeki ürünlerle aile müzesi yapmayı planlıyorum. Sayı olarak elimizde yaklaşık 10 bin adetin üzerinde ürün var. Yani sosyal yaşamın içinde yaşamış her türlü alet, edevat var. Bir çalgı aleti, plak, kibrit, broşür ve su faturasında aklınıza ne gelirse her türlü kullanılmış ailelerin yaşamaları için kullanılan hikayesi olan ürünleri alıyoruz koruyoruz. Benim bildiğim bende bulunan 500 yıla yakın sandıklarımız var. Ağaç kütüklerimiz var, bu ürünleri saklayıp muhafaza ediyorum, seviyorum bu bir aşk” diye konuştu.

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