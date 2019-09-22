HABER

35 yıl sonra içtima verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Tunceli Hozat Jandarma Komando Taburunda 35 yıl önce vatani görevini yapan 20 farklı ilden 50 arkadaş, Antalya’da aileleriyle birlikte buluştu.

Tunceli Hozat Jandarma Komando Taburunda 35 yıl önce vatani görevini yapan 20 farklı ilden 50 arkadaş, Antalya’da aileleriyle birlikte buluştu. 50 kişi, o dönemdeki komutanlarına yeniden içtima verdi.
Tunceli Hozat Jandarma Komando Taburunda 1984 yılında vatani görevlerini yapan 50 asker arkadaşı, sosyal medyadan birbirleriyle irtibat kurarak Antalya’da o dönemki komutanlarının da katılımı ile bir araya geldi. Türkiye’nin 30 farklı ilinde olan asker arkadaşları, aileleriyle birlikte Antalya’ya geldi. Kent merkezindeki bir çay bahçesinde bir araya gelen asker arkadaşları burada eski günleri anıp, sohbet etti. 35 yıllık asker arkadaşları temsili de olsa bir içtima aldı. Boy sırasına göre dizilen asker arkadaşları, hep bir ağızdan komutanlarının ‘Nasılsın asker’ komutuna ‘Sağol’ diye cevap verdi. Eşleri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.
1984 yılında Tunceli Hozat’ta vatani görevlerini yaptıklarını anlatan Ahmet Darı, bir kişi ile başlayan buluşmalarının artarak devam ettiğini söyledi. Bu buluşmalarına o dönemki komutanlarının da katıldığını aktaran Darı, “Her sene bir ilde toplanacağız. İlk olarak erkekler bir araya gelmişti ama sonra eşlerimiz de katıldı. Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Bugün temsili de olsa bir içtima alacağız. 1984 yılındaki nöbet çizelgemiz bile halen duruyor. Çok güzel bir buluşma oldu” diye konuştu.

"35 yıl öncesini yeniden yaşadık"
56 yaşındaki Feyyaz Özen, 1984 yılında Tunceli Hozat’ta askerlik yaptığını belirterek, yıllar sonra bir araya gelerek o günleri yeniden yaşadıklarını söyledi. Sembolikte olsa komutanlarıyla bir içtima aldıklarını belirten Özen, “Eskiyi, 35 yıl öncesini yeniden yaşadık. Çok güzel bir duyguydu. Bu buluşmayı devam ettirmek istiyoruz. Ailelerimizle birlikte 100 kişi olduk. 30 farklı ilden arkadaşımız geldi. 3 gün boyunca, şehir gezisi ve farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu birlikteliğimiz örnek olsun” dedi.

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

Neslican Tay'a son veda! Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek

Neslican Tay'a son veda!

Yanan araçların başında gözyaşı döküp ağıt yaktı

Yanan araçların başında gözyaşı döküp ağıt yaktı

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.