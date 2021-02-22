HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 35 yıl sonra polise verdiği bilgi sayesinde toprağa gümülü top mermisi bulundu

35 yıl sonra polise verdiği bilgi sayesinde toprağa gümülü top mermisi bulundu

22.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da boş bir arazide toprağa gömülü halde bulunan top mermisi fünye ile patlatılarak imha edildi.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da boş bir arazide toprağa gömülü halde bulunan top mermisi fünye ile patlatılarak imha edildi.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede ikamet eden bir vatandaş iddiaya göre 35 yıl önce Kaşgarlı sokaktaki boş arazide bulunan top mermisini aynı bölgeye gömdüklerini ve merminin hala bölgede bulunduğu bilgisini polis ekipleri ile paylaştı. Bunun üzerine ekipler bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından toprağa gömülü vaziyette bulunan top mermisi iş makinesiyle çıkarıldı. İncelemelerin ardından olay yerine bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Ekipler top mermisini fünye ile kontrollü olarak patlatamadan önce çevrede güvenlik önlemi aldı.
Güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri, mermiyi fünye ile patlattı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Siyanürden 1200 kat zehirli! Fiyatları da artırdıSiyanürden 1200 kat zehirli! Fiyatları da artırdı
LG müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziLG müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Ehliyet affı son durum 2021... Ehliyet affı 2021'de çıkacak mı? Ehliyet affı kimleri kapsıyor?

Ehliyet affı 2021'de çıkacak mı?

AK Parti İzmir İl Kongresi'nde dikkat çeken anlar! Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Siyanürden 1200 kat zehirli balon balığı, tezgaha da zarar verdi

Siyanürden 1200 kat zehirli! Fiyatları da artırdı

Yanlışlıkla çöpe attı! Geri getirirler diye başından ayrılmıyor

Yanlışlıkla çöpe attı! Geri getirirler diye başından ayrılmıyor

Son Dakika: Yasin Börü davasında yeni gelişme

Yasin Börü davasında yeni gelişme

Tokkal ailesinin katil zanlısının PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.