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  4. 35 yıldır yapıyor! Deprem yerini değiştirdi ama işinden vazgeçmedi 'Çocukları mutlu etmeye çalışıyorum'

35 yıldır yapıyor! Deprem yerini değiştirdi ama işinden vazgeçmedi 'Çocukları mutlu etmeye çalışıyorum'

12.09.2024 16:55
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11 ili etkileyen ve ‘yüzyılın afeti’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi sonrasında memleketi Malatya’dan Samsun’a gelen ve yaşamını burada sürdüren Macuncu Dede lakaplı Vahap Özer, 35 yıldır geçimini macun satarak sağlıyor.

35 yıldır yapıyor! Deprem yerini değiştirdi ama işinden vazgeçmedi 'Çocukları mutlu etmeye çalışıyorum'

6 Şubat Depremi sonrası Malatya’dan Samsun’a gelerek burada yaşamını sürdüren depremzede Vahap Özer (56), 35 yıldır geleneksel Osmanlı macunu satarak geçimini sağlıyor. İlkadım ilçesindeki yöresel ürün pazarında hem çocukları hem de yetişkinleri Osmanlı macunu ile mutlu etmeye çalışan Macuncu Dede, renkli ve lezzetli macunlarıyla damakları tatlandırıyor.

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Samsun’da işlerini devam ettiren ve memnun olduğunu ifade eden Vahap Özer, "Bu macunun içinde meyve aromaları var. Çilek, böğürtlen, Hindistan cevizi, elma, limon var. Ancak, eski tarihlerde bu ürünler yoktu. O kadar çeşitli olmadığını düşünüyorum. Ben Malatyalıyım daha önce orada bu işi yapıyordum. Şu an Samsun’dayım. İşlerimiz normal, havalar sıcak olduğundan dolayı talep biraz az ama yine de şükür olsun. Samsun’daki çocukları, vatandaşları mutlu etmeye ve hizmet etmeye çalışıyorum. Macun bizim kültürümüz, sahip çıkalım" dedi. (İHA)

macuniçBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya macun
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