3,5 yılı aşkın süredir restorasyonu süren Sümela Manastırı’nın bir bölümü bugün törenle ziyarete açıldı

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda zor şartlar altında 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından Sümela Manastırı’nın birinci kısmı bugün düzenlenen törenle ziyaret açıldı.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın bugün birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile davetlilerin katılımı ile düzenlenen törenin ardından ziyarete açıldı.

Daha önce 18 Mayıs 2019’da ziyarete açılacağı açıklanan manastırda elverişsiz hava şartları nedeniyle çalışmalar aksayınca ziyarete açılış tarihi 25 Mayıs 2019 tarihine ertelenmişti. Manastırın önündeki törende konuşan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan “Bunca süredir gerek Trabzon’un gerek ülkemizin açılmasını beklediği, ziyaret eden insanların bir an önce görmek istediği ülkemizin tarihi şaheserlerinden biri olan Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmasının tamamlanan birinci etabını bugün açıyoruz. Gerek vatandaşlarımızın gerekse ülkemize yurt dışından gelenlerin ziyaretine bugünden itibaren açmış olacağız. Bakanımız görevine başladığı günden bugüne restorasyonu süren tarihi eserlerin bir an önce ziyarete açılması için bir seferberlik başlattı, talimat verdi. Biz bakanlık olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ve firmalar ile yakın işbirliği içerisinde en kısa zamanda bu eserlerimizi insanlarımızın ziyaretine nasıl açarız bunun arayışı içerisinde olduk. Müzeler Haftası içerisinde bildiğiniz gibi geçen hafta Bodrum Kalesi’ni ziyarete açmıştık. Bugün de Sümela Manastırı’nı ziyarete açıyoruz. Yine burada isimlerini saymayacağım ama büyük şaheserlerimizin hızlı bir şekilde insanlarımızın ziyaretlerine açıyoruz” dedi.

Sümela Manastırı’nın ülkemiz için de Trabzon için de çok önemli bir tarihi eser olduğunu vurgulayan Alpaslan “Bir şaheser. 600 yılı aşan bir süredir varlığı olan hizmet veren bir yapı. BM Dünya Mirası’nın geçici listesinde yer alan bir an önce de kalıcı listeye girmesi gereken bir eser. İnşallah önümüzdeki Alpaslan yıl Sümela Manastırı’nın tamamını ziyarete açtığımızda hızlı bir şekilde Sümela’nın Dünya Kalıcı Miras listesine girmesi için yoğun bir çalışma içerisine girip buranın da o listeye girmesini istemekteyiz” şeklinde konuştu.