35 yıllık çileyi bitirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 35 yıldan bu yana vahşi depolama yöntemiyle deniz kenarındaki alana çöp dökülmesi ayıbına son verildi.

Bir hafta önce ilçelerde program dönüşü Ünye-Akçay mevkisindeki alana vahşi depolama yöntemiyle çöp döküldüğünü öğrenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, makam aracını çöplüğe yönlendirdi. Çöplük alanının girişinde, çöpten atık toplayanların yazdığı ‘Giriş var, çıkış yok’ yazısıyla karşılaşan Güler, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vahşi depolama yönteminin belirli sınırı aşarak kıyı kenar çizgisine kadar geldiğini gören Güler, “Böyle bir şey olamaz” diyerek tepkisini belirtti. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına “Buraya bugünden itibaren çöp dökülmesini yasaklıyorum, üstünü kapatıp halka açık yeşil alan haline getirin, bunun için ne gerekiyorsa yapın. Bugünden itibaren burada OHAL ilan ediyorum” talimatını verdi.

Ünye’de OHAL bir hafta sürdü

Bu talimat üzerine gece-gündüz bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıkı bir çalışma başlattı. İş makinelerinin seferber edildiği çalışmada, tahkimat ve çöp üzerine toprak serilmesi işlemine başlandı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmalar sonrası, çöp alanında oluşabilecek metan gazlarının sirkülasyonu içi baca çalışması ile bitirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından alan ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapılarak halka açılacak. Böylelikle Başkan Güler’in bir hafta önce şaşkınlığını gizleyemediği olumsuz manzara karşısında ilan ettiği OHAL bir hafta sürdü.