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35 yıllık eşine böbreğini verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

İZMİR'de taksi şoförlüğü yapan Sedat Erkabadayı (63), iki böbreği de iflas eden eşi Aysevil Erkabadayı'ya (53), böbreğini verdi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de taksi şoförlüğü yapan Sedat Erkabadayı (63), iki böbreği de iflas eden eşi Aysevil Erkabadayı'ya (53), böbreğini verdi. Sedat Erkabadayı, üç çocuğunun annesi, 35 yıllık eşi için, "35 yıl önce kalbimi verdim, şimdi de böbreğimi. Bundan sonra onu yaşatmak için ne gerekiyorsa onu da veririm. Karımı çok seviyorum" dedi. İzmir'de kuaförlük yapan Aysevil Erkabadayı, 25 yıl önce üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra böbreklerinde rahatsızlık başladı. 25 yıl boyunca doktor kontrolünde ilaçlarını kullanıp hayatını sürdürmeye çalışan Aysevil Erkabadayı, 15 ay önce iki böbreğinin de iflas etmesi üzerine diyalize bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalıştı. 35 yıllık eşi Sedat Erkabadayı, eşinin ağrılarını dindirmek için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Kocasının kendisine böbreğini vermek istediğini öğrenince önce şaşıran Aysevil Erkabadayı, kocasının ve doktorların ısrarı üzerine korkusunu yendi ve bağışı kabul etti. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan testler sonrasında kocasının böbreğiyle, Aysevil Erkabadayı'nın dokuları uyumlu çıktı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla da Prof. Dr. Adam Uslu, Opr. Dr. Ahmet Aykas ve Cenk Şimşek'in yaptığı operasyonla, Sedat Erkabadayı'nın bir böbreği eşine nakledildi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında bir gün yoğun bakım ünitesinde kalan çift, ardından servise, aynı odaya alındı. Yıllardır aynı yastığa baş koyan Erkabadayı çifti, şimdi de yan yana yataklarda yatarak birbirlerine şifa diliyor. 'EŞİM, 'ÖLSEM DE BÖBREĞİMİ VERECEĞİM' DEDİ' Eşinin böbreğiyle hayat bulan Aysevil Erkabadayı, şimdi çocukları, torunları ve eşiyle sağlıklı ve mutlu uzun bir ömür geçirmenin hayalini kuruyor. Aysevil Erkabadayı, "Bana 'Ölsem de böbreğimi vereceğim' dedi. Zaten onun zoruyla nakil oldum. Çok korkuyordum. Diyalizden kurtulayım diye eşim bana böbreğini verdi. Kocamın beni çok sevdiğini düşünüyorum. Sevmese vermezdi. Ben de bu rahatsızlığımdan kurtulayım diye dua ediyordum. Eşime çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Elbette ben de onu çok seviyorum. 35 yıllık evliyiz. Sevmesem geçim olmazdı. Eşimin bana böbreğini verme teklifiyle gelince çok mutlu oldum" dedi. 'DOKTORLAR TEK BÖBREĞİN İNSANA YETTİĞİNİ SÖYLEDİ' Sedat Erkabadayı ise eşinin 15 aydır diyalize girdiğini ve her seferinde 4 saat kaldığını belirterek, böbrek bağışlama teklifinin kendisinden geldiğini önce karşı çıkan eşini ikna ettiğini söyledi. Sedat Erkabadayı, "Ona, 'Böbreği verecek olan benim, alacak olan sensin. Ben daha hevesliyim' diye takılıyordum. Şu anda dünyanın en mutlu, en huzurlu insanıyım. Nasıl olmayayım, cana can verdim. Kolay değil bir yastığa 35 yıl baş kolduk. Acımız da neşemiz de üzüntümüz de bir. Zaten onunla evlenirken de annesine babasına söz verdik. Nikah masasında hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde yanında olacağız dedik. Şimdi yanında olduk, sözümüzü tuttuk" diye konuştu. Nakil sürecini de anlatan Sedat Erkabadayı, "Ben böbreğimi vermek istedim. Doktorlar da 'Tek böbrek insana yetiyor' dediler. Şimdi yaşlılıkta birbirimize destek olacağız, sırtımızı birbirimize dayayacağız. Böbreği verdiğim zaman hiç tereddüt etmedim. Her aşamaya ondan önce girdim. Ameliyata da ondan önce gittim. Severek isteyerek, ameliyata gittim. Acılarım var ama aklıma bile gelmiyor. Artık tam birleştik. İki böbreği paylaştık. Allah'ım bu günleri gösterdi. Yoksa kadavradan bekleyecektik" dedi.

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35 yıllık eşine böbreğini verdi35 yıllık eşine böbreğini verdi
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