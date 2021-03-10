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35 yıllık yasak kalktı! Artık gayrimüslimler de 'Allah' diyebilecek

10.03.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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35 yıllık yasak kalktı! Artık gayrimüslimler de 'Allah' diyebilecek

Malezya'da 35 yıldır uygulanan gayrimüslimlerin ritüel, vaaz ve dini kitaplarda "Allah" kelimesini kullanma yasağı, mahkeme kararıyla iptal edildi.

Kabine kararıyla 1986'da uygulamaya konan yasağın iptali için Sarawak eyaletinde yaşayan Malezyalı Hristiyan Jill Ireland'ın açtığı davanın karar duruşması, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Yüksek Mahkeme Hakimi Nur Bee Ariffin, dönemin hükümetinin aldığı ve gayrimüslimlerin "Allah", "Kabe" ve "namaz" gibi İslami terimleri kullanmasını yasaklayan kararın Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde hüküm verdi.

Hakim Nur Bee, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında gayrimüslimlerin, Malay diliyle özdeşleşmiş İslami terimleri dini pratiklerde, ritüellerde ve dini kitaplarda kullanabileceğini açıkladı.

YASAK 35 YILDIR UYGULANIYORDU

Malezya hükümeti, "gayrimüslimlerin Müslümanlara yönelik misyonerlik faaliyetlerini önlemek" amacıyla 1986'da "Allah" kelimesi başta olmak üzere İslami terimlerin Müslüman olmayanlarca kullanılmasını yasaklamıştı.

2008'de Endonezya'dan dönüşünde üzerinde "Allah" yazısı bulunan CD'ler taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve elindeki CD'lere polisin el koyduğu Malezyalı Hristiyan Ireland, bu kararın iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Ireland'ın CD'leri 2015'te iade edilmiş, daha sonra Yüksek Mahkeme 2017'de Ireland'ın başvurusunu incelemeyi kabul etmişti.

Malezya nüfusunun yüzde 61,3'ünü Müslümanlar, yüzde 19,8'ini Budistler, yüzde 9,2'sini Hristiyanlar, yüzde 6,3'ünü Hindular ve geri kalanını da geleneksel yerel din mensupları oluşturuyor.

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