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350 bin kişi ankete katıldı, Müge Anlı ödülü aldı! "Bu oylama çok hoşuma gitti"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Programlarındaki olaylarla olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Müge Anlı sıklıkla "En güvenilir ünlüler" listesinde başı çekiyor. Müge Anlı son olarak Onedio'nun yılın enleri anketinde ödül aldı.

350 bin kişi ankete katıldı, Müge Anlı ödülü aldı! "Bu oylama çok hoşuma gitti"

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her bölümüyle olay olurken sunucu Müge Anlı da sık sık gündeme geliyor.

Müge Anlı gerek özel hayatı gerek yaptığı açıklamalarla merakla takip edilen bir isim. Müge Anlı yayınını aldığı bir ödül ile açtı.

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Anlı "Onedio yılın enlerini seçtiği ve 350 kişinin katıldığı anket ve halk oylamasında En İyi Gündüz Kuşağı ödülünü programımıza verdi. Çok teşekkür ediyorum, Onedio'dan aldığımız çokuncu ödül oldu. Sizlerin sayesinde sizlerin oylamasıyla... Halk oylamasıyla, bu oylama çok hoşuma gitti kim ne oy veriyor görüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Onedio'ya" dedi.

Partide konuklarına temizlik sopasıyla erotik dans sergileyince... Partide konuklarına temizlik sopasıyla erotik dans sergileyince...

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Anlı'ya stüdyoda alkışlarla destek yağdı.

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Müge Anlı ele
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