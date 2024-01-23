350 bin kişi ankete katıldı, Müge Anlı ödülü aldı! "Bu oylama çok hoşuma gitti"

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her bölümüyle olay olurken sunucu Müge Anlı da sık sık gündeme geliyor.

Müge Anlı gerek özel hayatı gerek yaptığı açıklamalarla merakla takip edilen bir isim. Müge Anlı yayınını aldığı bir ödül ile açtı.

Anlı "Onedio yılın enlerini seçtiği ve 350 kişinin katıldığı anket ve halk oylamasında En İyi Gündüz Kuşağı ödülünü programımıza verdi. Çok teşekkür ediyorum, Onedio'dan aldığımız çokuncu ödül oldu. Sizlerin sayesinde sizlerin oylamasıyla... Halk oylamasıyla, bu oylama çok hoşuma gitti kim ne oy veriyor görüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Onedio'ya" dedi.



Anlı'ya stüdyoda alkışlarla destek yağdı.