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350 bin liralık dolandırıcılık, bardak ve peçetelerden aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:20 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, sahte plakalı TIR'a yükledikleri 350 bin liralık metal mutfak eşyasını adrese teslim etmeyerek fabrikayı dolandıran şahıslar yakalandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, sahte plakalı TIR'a yükledikleri 350 bin liralık metal mutfak eşyasını adrese teslim etmeyerek fabrikayı dolandıran şahıslar yakalandı. Polis, TIR'ın ön torpidosunda yan yana duran bardak ve peçetelerden gerçek plakaya, oradan da dolandırıcılara ulaştı.
Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası üreten bir fabrika, 350 bin lira değerindeki malzemeleri Gaziantep'e götürmesi için bir nakliye firması ile anlaştı. Malzemeler, perşembe günü 51 plakalı bir TIR'a yüklenerek yola çıktı ancak saatler sonra Gaziantep'ten gelen "Mutfak eşyaları gelmedi" telefonu üzerine dolandırıldığını anlayan fabrika sahibi poliste ihbarda bulundu.
KİMLİK VE PLAKA SAHTE ÇIKTI
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliyecilerin sözleşmede kullandığı kimlikler ile malzemelerin yüklendiği TIR'daki plakaların sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine TIR'ın fabrikadan ayrılış saatinden itibaren güzergah üzerindeki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı.
2 BARDAK, 6 PEÇETE ELE VERDİ
Polis, görüntüleri incelediğinde fabrikadan ayrılan TIR'ın ön torpidosundan yan yana duran 2 bardak ve 6 peçetenin aynısının 63 plakalı bir TIR'ın ön torpidosunda da olduğunu fark etti. Yapılan detaylı incelemede, malzemelerin yüklendiği TIR ile hareket eden bir otomobil de olduğu ve Şanlıurfa'ya gittikleri saptandı. Hemen Şanlıurfa'ya giden ekipler, burada Şanlıurfa polisi ile 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TIR ve malzemeler bir depoda ele geçirilirken, İsmail T. (31), Davut T. (32) ve Hasan Y. (27) gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirildi.
GAZETECİLERE KÜFRETTİ
3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterip küfretti.

FOTOĞRAFLI

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Kahramanmaraş’ta metal mutfak eşya dolandırıcılığıKahramanmaraş’ta metal mutfak eşya dolandırıcılığı
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