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350 bin TL vurgun! Hırsızlar yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul'daki 5 ilçede 350 bin TL'lik hırsızlık yapan Gürcistan vatandaşı iki kişi yakayı ele verdi. Yakalanarak cezevine gönderilen kişilerin, hırsızlık yaptıkları anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 18 Şubat ile 8 Nisan tarihleri arasında Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü ve Avcılar’da gerçekleşen evlerden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANAN HIRSIZLAR MAHKEMECE TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen iki kişi 19 Nisan günü düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gürcistan vatandaşı oldukları belirlenen şüpheliler Gerorgıı K. (35) ve Gıorgı T. (35) Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

VATANDAŞIN ZARARI 350 BİN TL

Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü ve Avcılar’da girdikleri evlerden ziynet eşyası, değerli kol saati, lüks markalı ayakkabı, elektronik eşya, döviz ve Türk Lirası çalan şahısların vatandaşa yaklaşık 350 bin TL vurgun yaptığı öğrenildi. (İHA)

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