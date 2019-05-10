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350 kişilik arızalanan feribot kıyıya çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Adriyatik Denizi’nde arızalanarak sürüklenmeye başlayan 350 kişilik feribot Hırvatistan kıyılarına çekildi.Adriyatik Denizi’nde arızalanması sonucu sürüklenmeye başlayan feribot Hırvatistan kıyılarına çekildi.

Adriyatik Denizi’nde arızalanarak sürüklenmeye başlayan 350 kişilik feribot Hırvatistan kıyılarına çekildi.
Adriyatik Denizi’nde arızalanması sonucu sürüklenmeye başlayan feribot Hırvatistan kıyılarına çekildi. Çarşamba günü İtalya’nın liman kenti Ancona’dan Hırvatistan’ın Split kentine gitmek üzere ayrılan 350 kişilik Aurelia adlı feribot, Adriyatik Denizi’nde arızalanınca sürüklenmeye başladı. İtalya’dan Sardunya, Hırvatistan ve Sicilya’ya feribot seferleri yapan İtalyan şirket SNAV, feribottaki sorunu çözmek ve yolcuları kıyıya ulaştırabilmek için her şeyi yaptıklarını söyledi. Feribotu kurtarabilmek için iki römorkör ve havadan müdahale edildiği belirtildi. Feribotun Perşembe günü sabahı Split’e ulaşması bekleniyordu.
Öte yandan yolcuların sağ salim karaya çıkarıldığı, yaralananın olmadığı kaydedildi.

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