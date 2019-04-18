350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İşkur ile Adıyaman Belediyesi arasında imzalanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere 350 kişinin 6 ay süreyle işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından işe girmek isteyen 7 bin 441 kişi başvuru yaptı.