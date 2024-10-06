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350 milyon yıl önce canlıydı! Taş oldu bugüne kadar geldi... Bölge için harekete geçtiler: Yetkilileri göreve çağırıyoruz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.10.2024 14:16
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Bursa'da tarihe ilgi duyanlar ve doğaseverler Yenişehir'de Karaamca mevkiindeki bölge için yetkililere çağrı yaptı. Bölgeyi dikkat çeken hale getiren unsur ise 350 milyon yıl önce yaşadığı ve 60 milyon yıl önce yok olduğu düşünülen 'ammonit' isimli hayvanların fosillerinden oluşan taşlar. Bazı doğaseverler 'Bizler de gönüllü olarak yardımcı olmaya hazırız" teklifinde bulundu.

350 milyon yıl önce canlıydı! Taş oldu bugüne kadar geldi... Bölge için harekete geçtiler: Yetkilileri göreve çağırıyoruz

Osmanlının ilk başşehri Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Karaamca mevkiinde dolaşan doğaseverler ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen 'ammonit' isimli hayvan türünün yıllar içinde fosilleşmesi ile günümüze ulaşmış olan taşları buldu.

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DİNOZORLARLA BİRLİKTE YOK OLDULAR

Doğaseverler ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen 'ammonit' isimli hayvanların dinozorlar ile birlikte yok olmuş canlıların arasında yer aldığını iddia ediyor.

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350 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı tarihi köylerde gruplar halinde geziler düzenlediklerini belirten doğasever ve bölge tarihi hakkında incelemelerde bulunan Fahri Çelebi, "Sürekli tarihi mekanlara Türkiye genelindeki ekibimiz ile birlikte geziler düzenliyoruz. Son olarak tarihimizin önemli yerlerinden birisi olan Karaamca, Yarhisar, Abadiye köyleri arasında dolaştık. Bu alanlarda değişik kayalar bulduk. Uzmanlara danışınca bu taşların ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen ammonit isimli hayvan türünün yıllar içinde fosilleşmesi ile günümüze ulaşmış olan taşları olduğunu öğrendik. Bu hayvan soyu tükenmiş olan deniz yumuşakçaları arasında bulunmaktadır" diye konuştu.

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"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Çelebi, "Ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen bu hayvanlar dinozorlar ile birlikte yok olmuş canlılar arasında yer almaktadır. Ortalama olarak 60 milyon yıl öncesinde yok oldukları biliniyor. Bu bölgenin sağlıklı bir şekilde araştırılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bizler de gönüllü olarak yardımcı olmaya hazırız" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Fosil taş
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