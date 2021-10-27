HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

27.10.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi'nde şimdiye kadar 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti.

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi, Türkiye'de adından söz ettiren kişileri yetiştirdi. DSP hükümeti döneminde Başbakan Bülent Ecevit'in yardımcılığını yapan Hüsamettin Özkan, Orgeneral Doğan Güneş gibi isimler, Zile Mahallesi'nde yetişti. Zile Mahallesi Muhtarı Cuma Karataş, "Zile'mizin şuanda 350 gibi nüfusu var. Zamanında 700 gibi bir nüfusa sahip mahallemizde Türkiye adına önemli 20 tane profesör, siyaset adamları ve generaller yetişti.

Screenshot_11

''ESKİYE GÖRE OKUMA ORANI DÜŞÜK''

Hüsamettin Özkan gibi Başbakan yardımcılığı yapmış, Türk siyasetine yön vermiş siyaset adamlarımız yetişti. Prof. Dr. Oya Güver Oğuz, Prof. Dr. Turhan Atalay, Prof. Dr. Tuncel Erciyes, Prof. Dr. Adnan Menevşe, Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu, Prof. Dr. Güler Zilelioğlu gibi profesörlerimiz yetişmiş. Doğan Güneş gibi generallerimiz yetişti. Şuanda eskiye göre okuma durumu çok düşük. Gençlere tavsiyem okumaya önem vermesi, ileri görüşlü olması, vatanına milletine faydalı birey olması ve büyüklerine saygı küçüklerine sevgi göstermesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Screenshot_12

Zile Mahallesi sakinlerinden Ali Alay da, "Doğma büyüme Zileliyim ve Zile'mizi çok seviyorum. Öncelikle bizi bu gurura eriştirdikleri için doktorlarımıza, profesörlerimize, Başbakan Yardımcılığı yapmış Hüsamettin Özkan'a ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz onlarla büyüdük, onların isimleri ile hep yaşadık. Zile denildiği zaman biz hep Profesörlerimiz, Doktorlarımız ile bilindik. O zamanlar Develi'mizin nüfusu 30 bin iken Zile'mizin nüfusu 700'dü ve 20 tane profesör, doktor, general ve siyaset adamlarının çıkması gurur verici. Zilemiz Kayseri'de sevilen sayılan ve medeniyetin yayıldığı bir kasabaydı ama şuanda çok farklı yerlere geldik" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Karantinayı delip iş görüşmesine gitti, sözleri şoke ettiKarantinayı delip iş görüşmesine gitti, sözleri şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Biden'ın adayı Ankara'ya büyükelçi olarak atandı

Biden'ın adayı Ankara'ya büyükelçi olarak atandı

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

THY duyurdu! Sudan'a yapılacak seferler iptal edildi

THY duyurdu! Sudan'a yapılacak seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.