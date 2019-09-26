350 turizm firması Van'da buluştu

Van'da "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" ile "3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara yurt içi ile İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan 350 firma katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, açılışta, Van'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, her medeniyetin izlerini bağrında bugüne taşıyan nadir illerden biri olduğunu söyledi.

Dost ve komşu ülke olan İran ile sosyal ve ekonomik alandaki her türlü ilişkiyi geliştirmek istediklerini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"İran'la sınırımızdaki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı modernize ettik, yolumuzu yeniledik. Komşu ülke İran'dan da aynı şekilde yol ve kapının bitirilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda sınır kapısının kapanma saatinin uzatılmasını bekliyoruz. Sınır kapısının transit geçişlere açılması gerekiyor. Bu taleplerimiz İran'la ilişkilerimizin gelişmesine katkı sunacaktır. Van, son zamanlarda ciddi bir çekim merkezi haline geldi. Türkiye'de yaşanan durgunluğun aksine Van'da geçen yıla oranla artan bir ticari hareketliliğimiz var. İlimize gelen turistlerin inançları yaşam biçimleri ne olursa olsun biz gelen turisti olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Her gelen turistin gönüllü rehberler olduğunu unutmayalım."