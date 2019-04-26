350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından 2011 yılında yapılan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan 350 yıllık tarihi Dulkadiroğulları Konağı proje ile restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

Bir süre Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet veren ve 2019 yılında Üniversitenin konakları boşaltmasının ardından Boğazkale Kaymakamlığı yeni bir proje hazırlayarak konakları turizme kazandırmayı hedefledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde faaliyet gösteren kurslarda üretilen yöresel el sanatları ürünleri sergi ve satış yeri ile kafeterya ve kahvaltı salonu olarak hizmet verecek. Boğazkale Halk eğitim merkezi müdürlüğünde kurs gören kadınlar kendi üretmiş oldukları ürünleri 350 yıllık tarihi konakta satarak ekonomik gelir elde ediyorlar.

"Burayı Boğazkale turizmine tekrar kazandırmayı planlıyoruz"

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, "Şu an yaklaşık 350 yıllık geçmişi olan Dulkadiroğlulları Konağı’nın bahçesindeyiz. Konağımız haremlik ve seramlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 2011 yılında Kaymakamlığımız tarafından yapılan bir projeyle restorasyonu tamamlanmış. Bizde yeni yapmış olduğumuz projelerle burayı Boğazkale turizmine tekrar kazandırmayı planlıyoruz. Boğazkale ilçemiz tarihi ören yerlerine de ev sahipliği yapması hasebiyle güçlü bir turizm potansiyeline sahip fakat biz ilçe merkez ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu turizm potansiyelinden yeterince ekonomik fayda temin edemediklerini müşahede ettik. Bu durumu değiştirmek adına öncelikle Halk Eğitim merkezimizdeki kurslarımızı daha faal hale getirerek sadece Hitit figürlerinden oluşan el emeği ürünler üretmeye başladık. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmadan sonra bu ürettiğimiz el emeği ürünleri burada gördüğünüz tarihi konağımızda sergilemeye başladık" dedi.