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350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından 2011 yılında yapılan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan 350 yıllık tarihi Dulkadiroğulları Konağı proje ile restore edilerek yeniden hizmete açıldı.Bir süre Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet veren ve 2019 yılında Üniversitenin konakları boşaltmasının ardından Boğazkale Kaymakamlığı yeni bir proje hazırlayarak konakları turizme kazandırmayı hedefledi.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde faaliyet gösteren kurslarda üretilen yöresel el sanatları ürünleri sergi ve satış yeri ile kafeterya ve kahvaltı salonu olarak hizmet verecek.

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından 2011 yılında yapılan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan 350 yıllık tarihi Dulkadiroğulları Konağı proje ile restore edilerek yeniden hizmete açıldı.
Bir süre Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet veren ve 2019 yılında Üniversitenin konakları boşaltmasının ardından Boğazkale Kaymakamlığı yeni bir proje hazırlayarak konakları turizme kazandırmayı hedefledi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde faaliyet gösteren kurslarda üretilen yöresel el sanatları ürünleri sergi ve satış yeri ile kafeterya ve kahvaltı salonu olarak hizmet verecek. Boğazkale Halk eğitim merkezi müdürlüğünde kurs gören kadınlar kendi üretmiş oldukları ürünleri 350 yıllık tarihi konakta satarak ekonomik gelir elde ediyorlar.

"Burayı Boğazkale turizmine tekrar kazandırmayı planlıyoruz"
Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, "Şu an yaklaşık 350 yıllık geçmişi olan Dulkadiroğlulları Konağı’nın bahçesindeyiz. Konağımız haremlik ve seramlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 2011 yılında Kaymakamlığımız tarafından yapılan bir projeyle restorasyonu tamamlanmış. Bizde yeni yapmış olduğumuz projelerle burayı Boğazkale turizmine tekrar kazandırmayı planlıyoruz. Boğazkale ilçemiz tarihi ören yerlerine de ev sahipliği yapması hasebiyle güçlü bir turizm potansiyeline sahip fakat biz ilçe merkez ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu turizm potansiyelinden yeterince ekonomik fayda temin edemediklerini müşahede ettik. Bu durumu değiştirmek adına öncelikle Halk Eğitim merkezimizdeki kurslarımızı daha faal hale getirerek sadece Hitit figürlerinden oluşan el emeği ürünler üretmeye başladık. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmadan sonra bu ürettiğimiz el emeği ürünleri burada gördüğünüz tarihi konağımızda sergilemeye başladık" dedi.

"Kadın kursiyer ekonomik gelir elde etmeye başladı"
Burası sürekli açık bir mağaza şeklinde olacak diyen kaymakam Ataman, "Fakat sadece el emeği ürünler değil köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da ürettikleri organik tarım maddelerini gıda maddelerini sunabilecekleri bir zemin olacak aynı zamanda. Ramazan ayından sonra gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra burada organik köy kahvaltılarının da verilebileceği bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da tamamladığımız takdirde inşallah ilçe merkez ve köylerimizdeki kadın girişimcilerimizin kendilerini ifade edebildikleri ürettikleri ürünleri sergileyebilecekleri bir mecra olacak burası. Şimdiden 50’ye yakın kadın kursiyerimiz ekonomik gelir elde etmeye başladılar. Bu olumlu durumun artarak devam etmesi ümidindeyiz. İlçemizle ilgili tüm projelerimizde bizden destek ve tecrübelerini esirgemeyen Çorum valimiz Mustafa Çiftçi’ye öncelikle şükranlarımı ifade ediyorum. Bu projelerimizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yerli ve yabancı turistleri misafir etmek istiyoruz"
Halk Eğitim Müdürü Rıza Güleçyüz ise "Kaymakamlığımızın başlatmış olduğu projenin artık sonuna geldik. Artık ekonomik boyutundayız. 350 yıllık tarihi konağı Halk Eğitim Merkezimize tahsis ettiler onlara teşekkür ediyoruz. Biz de kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünlerimizi burada sergileyerek hem yerli hem de yabancı turistlerimizi burada misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konağın Tarihçesi"
Dulkadiroğulları Beyliği, Elbistan ve Maraş merkezli geniş bir bölgeye hükmettiği dönemlerde, birçok şehri imar etmiş, önemli eserler bırakmışlardır. 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yıkılışından sonra, Anadolu’nun farklı bölgelerine dağılan Dulkadiroğlu hanedanı mensupları gittikleri yerlerde atalarından önemli izler taşıyan eserler yapmaya devam etmişlerdir.
Bu eserlerden bir tanesi de 1664 yılında Çorum’un Boğazkale ilçesinde inşa edilen Dulkadiroğulları Konağı. Dulkadiroğulları soyundan gelen Dölarslan ailesine ait olan konak Osmanlı döneminde inşa edilmiş olsa da Dulkadiroğulları ismiyle anılmaktadır. Ağaların Konağı olarak da bilinir.
8 bin metrekare alanda bahçe, haremlik, selamlık, fırın ve hamam gibi bölümlerden oluşan konak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı
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