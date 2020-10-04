3500 Yıllık Yesemek Tarihe Işık Tutuyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, Eski Önasya Dünyası’nın bugüne kadar tespit edilmiş en büyük heykelcilik atölyesi olması nedeniyle benzeri olmayan bir arkeolojik alan niteliği taşıyor.

Yesemek’te daha önce yapılan çalışmalara göre, heykel atölyesi ve taş ocağı için genel yaklaşım, Yesemek’in daha çok Geç Hitit Devri’ne tarihlendiği yönündeydi. Ancak 2019 yılında yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen bilgi ve bulgular, Yesemek’ in MÖ 13. yüzyıla, Hitit İmparatorluk Devri’ne tarihlenebileceğini gösteriyor.

Bölgede devam eden kazı çalışmalarında ise ormanlık alanda saklı ve yarım kalmış bir kent kalıntısı tespit edildi. Arkeolog Prof. Dr. Atilla Engin, Yesemek Heykel Atölyesinde yapılan eserlerin bu kentin mimarisinde kullanılacağını ancak İmparatorluğun çöküşü ile birlikte yapımı devam eden kentin de yarım kaldığını ifade etti.

‘’Unesco Geçici Dünya Miras listesine girdi’’

VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Atilla Engin, Yesemek’in bilinen en eski heykel atölyesi olma özelliğinden dolayı büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek “Yesemek 2012 yılında Unesco Geçici Dünya Miras listesine girdi. Yesemek sadece ülkemiz için değil, tüm insanlığın ortak bir değeri. Buradaki çalışmalara baktığımızda sadece heykeller değil aynı zamanda mimari ögelerin de burada yapıldığını görüyoruz. Yani anıtsal yapıların ön cepheleri ve girişlerine yerleştirilmek üzere başta aslan ve sfenks gibi heykeller ile rölyeflerin yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Buradaki heykeller taslak niteliğinde ki antik dönemdeki heykeltıraşlık okullarından da bildiğimiz bir özellik bu. Heykeller taslak olarak alanda üretilir, yerleştirildikleri yerde ince detaylar eklenir, Yesemek’te de bu detaylar var’’ dedi.