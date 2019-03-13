358 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 358 yıllık tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu’da 1661 yılında yaptırılan tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii’nde 2.5 yıldır süren restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Osmanlı Sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve 358 yıllık gibi bir geçmişe sahip tarihi camii Cuma günü ibadete açılacak.

Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin Safranbolu içi önemli olduğunu belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Sadece bir camii olarak değil de bütün olarak baktığımız zaman camisi, külliyesi ve yanındaki muvakkithanesi ile Safranbolu Çarşısının göbeğinde yer alan önemli bir eser bizim için” dedi.

“Çevre düzenlemesi ile baktığımızda 2.5 yıl iyi bir süreç”

Restorasyon çalışmaları için uzman ekiplerin önemli olduğunu ifade eden Ürkmezer, “Ekim 2016 yılında başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve restorasyonu tamamlanan bu yapıyı biz Safranbolu olarak teslim alacağız. Yapım sürecinde de göreve başladıktan sonra çeşitli ülkelere kendi misafirlerimize birçok kere gittik. Orada bu tip de özellikle camii restorasyonları çok önemli. Uzman ekiplerle çalışmanız gerekiyor. Ne ile karşılaşacağınız belli değil. Çünkü bir duvardan herhangi bir şey yaptığınızda enjeksiyonlar çıkabiliyor ve süreci uzatabiliyor. O yüzden böyle önemli bir camii de çevre düzenlemesi ile baktığımızda 2.5 yıl iyi bir süreç diye bakabiliriz” diye konuştu.