HABER

35’inci Genç Günler Festivali için başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün, 9-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceği 35’inci Genç Günler Festivali’nde sahnelenecek tiyatro oyunları için başvurular başladı.

35’inci Genç Günler Festivali için başvurular başladı

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün, 9-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceği 35’inci Genç Günler Festivali’nde sahnelenecek tiyatro oyunları için başvurular başladı. Konservatuvar ve dengi okullar ile üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları, 10 Nisan 2019 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Kabul edilen oyunlar 10 gün boyunca ücretsiz sahnelenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği "Genç Günler Festivali" için tiyatro başvuruları başladı.

BAŞVURULAR E-POSTA YOLUYLA YAPILIYOR
35’inci kez düzenlenecek festival kapsamında, konservatuvar ve dengi okulların oyunları ile üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları kabul ediliyor. Programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak. İBB Genç Günler Festivali’ne başvurmak isteyenlerin proje dosyalarını 10 Nisan 2019 Çarşamba gününe kadar gencgunler@ibb.gov.tr adresine e-posta olarak göndermesi gerekiyor. Tiyatro alanındaki proje dosyalarında tiyatro adı ve kısa bilgi, oyun künyesi, oyun özeti, oyun metni, oyun fotoğrafları, oyun videosu bulunması gerekmektedir. Fotoğraf ve video dosyalarınızı dosya aktarım yöntemiyle gönderilmesi gerekmektedir. Seçilen tiyatro oyunları ise; Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kâğıthane Sadabat Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Ümraniye Sahnesi’nde sahnelenecekler.

GEÇEN YIL 95 ETKİNLİK ÜCRETSİZ SAHNELENDİ
Geçen yıl düzenlenen Genç Günler Festivali kapsamında düzenlenen "Genç Tiyatro" organizasyonunda; konservatuvar, lise, özel tiyatro toplulukları ve Darülbedayi Atölyesi tiyatro gruplarının sergiledikleri oyunlardan oluşan toplam 92 etkinlik 8.600 izleyici tarafından (ücretsiz) izlendi. Oyunlar, Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri’nde oyunlar sahnelendi. Etkinliklerde, lise gruplarının 27 seans, konservatuvarların 24 seans, tiyatro kulüp ve topluluklarının 21 seans, misafir tiyatro ekiplerinin 17 seans ve Şehir Tiyatroları’nın 3 seans oyunu sahne aldı. Ayrıca Genç Günler Festivali boyunca Şehir Tiyatroları’nın usta sanatçı, yazar ve yönetmenlerinin katıldığı atölye çalışmalarında gençlere, uygulamaya yönelik eğitimler verildi.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Huzurevinin asırlık çınarına doğum günüHuzurevinin asırlık çınarına doğum günü
Hasan Tahsin Usta Malatyalılar Gecesinde vatandaşlarla buluştuHasan Tahsin Usta Malatyalılar Gecesinde vatandaşlarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.