35’inci Genç Günler Festivali için başvurular başladı

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün, 9-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceği 35’inci Genç Günler Festivali’nde sahnelenecek tiyatro oyunları için başvurular başladı. Konservatuvar ve dengi okullar ile üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları, 10 Nisan 2019 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Kabul edilen oyunlar 10 gün boyunca ücretsiz sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği "Genç Günler Festivali" için tiyatro başvuruları başladı.

BAŞVURULAR E-POSTA YOLUYLA YAPILIYOR

35’inci kez düzenlenecek festival kapsamında, konservatuvar ve dengi okulların oyunları ile üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları kabul ediliyor. Programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak. İBB Genç Günler Festivali’ne başvurmak isteyenlerin proje dosyalarını 10 Nisan 2019 Çarşamba gününe kadar gencgunler@ibb.gov.tr adresine e-posta olarak göndermesi gerekiyor. Tiyatro alanındaki proje dosyalarında tiyatro adı ve kısa bilgi, oyun künyesi, oyun özeti, oyun metni, oyun fotoğrafları, oyun videosu bulunması gerekmektedir. Fotoğraf ve video dosyalarınızı dosya aktarım yöntemiyle gönderilmesi gerekmektedir. Seçilen tiyatro oyunları ise; Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kâğıthane Sadabat Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Ümraniye Sahnesi’nde sahnelenecekler.