36/3-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 36/3-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Motorlu araç kullanarak kullanmak isteyen kişilerin mutlaka bir sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. Bir sürücü kursuna kayıt olup gerekli şartları yerine getirmeden sürücü belgesine sahip olunamamaktadır. Sürücü belgesine sahip olmayan kişiler trafikte araç kullanamazlar. Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-a maddesi de sürücü belgesi olmadan araç kullanımıyla doğrudan ilgilidir. Sürücü belgesine sahip olmamasına rağmen motorlu araç kullanan kişilere cezai işlem uygulanmaktadır.

36/3-a trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kişiler, sürücü belgesi türüne göre yaş şartları farklı olmakla birlikte 16 yaşından itibaren sürücü kurslarına kayıt olup motorlu araç kullanabilme maksadıyla sürücü belgesi almak için başvuru yapabiliyor. Motorlu araç kullanmak için herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve sınavlarda yeterli puanları alan sürücü adayları ehliyetlerini alabiliyor. Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak yasal değildir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu da sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanımını kapsamaktadır. Söz konusu ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen kişilere mevzuata göre cezai işlem uygulanmaktadır.

36/3-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Sürücü belgesine sahip olmamasına rağmen motorlu araç kullandığı tespit edilen tüm sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Ek olarak söz konusu kişiler başkasına ait bir aracı kullandığı takdirde sürücü belgesi olmayan birinin araç kullanımına izin verildiği gerekçesiyle aracın asıl sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Bu bağlamda 36/3-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu olan ve ceza uygulanan kişiler ehliyetsiz araç kullanan ve ehliyetsiz birisine aracını kullandırtanlardır. Ayrıca bu sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

36/3-a trafik cezası tutarı ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-a maddesine göre sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanan bir kişiye trafik idari para cezası uygulanmaktadır. 2023 yılı 36/3-a trafik cezası tutarı 8.190 TL'dir. Sürücünün kullandığı aracın bir başkasına ait olduğu durumlar da ise araç sahibine de 8.190 TL para cezası uygulanmaktadır. 36/3-a trafik cezasını 15 gün içerisinde ödeyecek kişiler için %25 indirim uygulanır. İndirimli 36/3-a trafik cezası tutarı 6.142,50 TL olarak düzenlenir.



