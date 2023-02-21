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36/3-c trafik cezası nedir? 36/3-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

18.02.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücülerin trafik kurallarına uyması önemlidir. Kurallara uymamak trafikte bulunan diğer sürücüler için tehlike oluşturabilmektedir. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanır. Kimi kural ihlalleri sürücülerin ehliyetlerini kaybetmelerine yol açabilmektedir. 39/3-c trafik cezası da sürücü belgesinin iptal edilmesiyle ilgilidir. Peki, 36/3-c trafik cezası nedir ve kimlere uygulanır?

36/3-c trafik cezası nedir? 36/3-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kişilerin trafiğe çıkabilmeleri için birtakım şartları yerine getirmeleri gerekir. Bunların en başında sürücü belgesine sahip olmak gelir. Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkmak yasal değildir. Sürücü belgesi olan fakat iptal edilmiş kişilerin de herhangi bir motorlu araç kullanarak trafiğe çıkmaları yasaktır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-a maddesi de sürücü belgesinin iptal edilmesine rağmen motorlu araç kullanımıyla ilgilidir. Bu maddeyi ihlal eden kişilere cezai yaptırımlar uygulanır.

36/3-c trafik cezası nedir?

Motorlu araçlar ile trafiğe çıkmak isteyen kişilerin ilk olarak bir sürücü belgesine sahip olmaları gerekir. Sürücü belgesini alma şartlarını yerine getiren ve sınavlarda yeterli puanı alan kişiler motorlu taşıtlarla trafiğe çıkabilir. Fakat trafikte her sürücünün uyması gereken kurallar vardır ve bu kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Birçok kere cezai işlemle karşılaşan ve bu sebeple ceza puanı kotasını dolduran sürücüler, ehliyetlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Sürücü belgesi iptal edilen sürücülerin ise araç kullanımı yasal değildir. 36/3-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bununla ilgilidir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücü belgesi iptal edildiği hâlde motorlu araç kullanmak olarak belirlenmiştir. Söz konusu maddeye uymayan kişilere mevzuata göre yaptırım uygulanır.

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36/3-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Ceza puanı sınırına ulaşan kişilerin ehliyetleri iptal edilebilmektedi36/3-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince sürücü belgesi herhangi bir sebepten dolayı iptal edilmesine rağmen motorlu araç kullandığı tespit edilen tüm sürücülere trafik idari para cezası uygulanır. Bunun yanı sıra araç kullanmaktan da men edilebilmektedirler. Söz konusu kişilerin araç kullanımına izin veren ve kullandırtan araç sahiplerine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda trafik idari para cezası uygulanır.

36/3-c trafik cezası tutarı ne kadar?

Sürücü belgesi iptal edilmesine rağmen motorlu araç kullandığı tespit edilen kişilere uygulanan 36/3-c trafik cezası tutarı 8.190 TL'dir. Söz konusu kişilerin araç sahibi olmadığı yani başkasının aracını kullandığı tespit edildiği durumlarda ise araç sahiplerine de araç tescil belgesi üzerinden 8.190 TL trafik idari para cezası uygulanır. 36/3-c trafik cezası tutarı 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli olarak 6.142,50 TL şeklinde ödenebilir.

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Ehliyet trafik cezası sürücü belgesi

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