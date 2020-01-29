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"36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:23 | Son Güncelleme

Ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen 60 eserin yer aldığı sergi, 12 Şubat'a kadar Caddebostan Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Aydın Doğan Vakfınca düzenlenen "36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması"nda ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler sanatseverlerle buluştu.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, bir yarışmayı 36 sene sürdürmenin kolay olmadığına değinerek, bu başarının arkasında kararlıklık, sürdürülebilirlik, disiplin ve organizasyon olduğunu söyledi.

Fetvacı, binlerce çizim gelen yarışmanın "Karikatürün Oskarları" olarak anıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın ve Türkiye'deki çizerlerin ilgisi var. Bu ilgi yıllardır jürinin tarafsız olarak değerlendirmeyi yapması, herkesin bu yarışmaya bir güveni olması ve arkasında Aydın Doğan Vakfının bütçesel ve kişisel desteğiyle oluyor. Bütün dünyada tanınan, bilinen, özellikle konunun içinde olanların 'Karikatürün Oskarları" dediği bir yarışma. İlk yıllarda birkaç yüz kişi katılırken şimdi binlerce katılım geliyor. Dünyanın her tarafından çizerleri de jürimize davet ediyoruz. Bütün dünya temsil edilsin diye Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan deneyimli çizerleri jürimizde bulundurmaya dikkat ediyoruz."

Son yıllarda karikatürlerin sergideki sunumlarını da geliştirdiklerini ifade eden Fetvacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden danışmanlık aldıklarını belirterek, desteklerine teşekkür etti.

Fetvacı, karikatürün yanı sıra çizgi sanatlarını gençlere sevdirmek adına bu çizim festivali yapacaklarına dikkati çekerek, "Karikatür yarışmasına çocuk kitabı ödülü ve çizgi roman ödülü ekledik. Bunların da ön seçimi yapıldı. Hepsinin ödül töreni Tophane-i Amire'de yapılacak. 3 günlük bir çizim festivali planladık. Mümkün olduğu kadar gençlere inmeye, topluma inmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan Aydın Doğan Vakfınca düzenlenen "36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması", bu yıl 63 ülkeden 583 sanatçı ve 2 bin 172 esere ev sahipliği yaptı.

Sergide yarışmanın bu yılki birincisi Arnavutluk'tan Agim Sulaj, ikincisi İran'dan Shahrokh Heidari, üçüncüsü Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" kategorisinde verilen özel ödülün sahibi Ömer Çam'ın eserlerinin yanı sıra "Başarı Ödülü" alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alıyor.

Sergilenmeye değer görülen 60 eserin yer aldığı sergi, 12 Şubat'a kadar görülebilecek.

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