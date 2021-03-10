36 gün boyunca ölüm kalım savaşı! Pilot sadece ekmek ve yağmur suyuyla hayatta kaldı

Dünya, uçağı Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca mucizevi bir şekilde hayatta kalan pilotu konuşuyor. 28 Ocak'tan beri ormanda yaşama tutunmaya çalışan pilotun yaşadıkları, yalnızca ülkesinde değil tüm dünyada gündem oldu.

Brezilya televizyonu R7'nin haberine göre, Antonio sebebini belirleyemediği mekanik arızadan sonra bir açıklığa zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı ve uçak alev almadan önce içinde biraz ekmek ve diğer eşyalar bulunan bir sırt çantasını almayı başardı.

ENKAZ BULUNAMAYINCA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SON VERİLDİ!

Öte yandan arama kurtarma ekipleri enkazı bulamayınca Brezilya'da onu aramaktan vazgeçti. Ancak, yardım bulmak için uçağının enkazından ayrılmasından beş hafta sonra tesadüfen çiftçilerle karşılaştı.

Bir aydan fazla bir süredir Amazon'da mahsur kalan pilot kestane hasadı yapan çiftçilere rastlamasını mucize olarak tanımlıyor.

''AİLEMİ GÖRME İSTEĞİ BENİ HAYATTA TUTTU''

Pilot, son derece dramatik kurtarılma anlarının ardından, Pazartesi günü ailesiyle yeniden bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, susuz kalmış ve oldukça zayıflamışlamıştı.