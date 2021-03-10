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36 gün boyunca ölüm kalım savaşı! Pilot sadece ekmek ve yağmur suyuyla hayatta kaldı

10.03.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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36 gün boyunca ölüm kalım savaşı! Pilot sadece ekmek ve yağmur suyuyla hayatta kaldı

Antonio Sena adlı pilot Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdi. Uçağı alev almadan hemen önce kurtulmayı başaran Sena, "bir ölüm kalım meselesi ile karşı karşıya olduğumu biliyordum'' diyerek hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

Dünya, uçağı Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca mucizevi bir şekilde hayatta kalan pilotu konuşuyor. 28 Ocak'tan beri ormanda yaşama tutunmaya çalışan pilotun yaşadıkları, yalnızca ülkesinde değil tüm dünyada gündem oldu.

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Brezilya televizyonu R7'nin haberine göre, Antonio sebebini belirleyemediği mekanik arızadan sonra bir açıklığa zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı ve uçak alev almadan önce içinde biraz ekmek ve diğer eşyalar bulunan bir sırt çantasını almayı başardı.

ENKAZ BULUNAMAYINCA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SON VERİLDİ!

Öte yandan arama kurtarma ekipleri enkazı bulamayınca Brezilya'da onu aramaktan vazgeçti. Ancak, yardım bulmak için uçağının enkazından ayrılmasından beş hafta sonra tesadüfen çiftçilerle karşılaştı.

Bir aydan fazla bir süredir Amazon'da mahsur kalan pilot kestane hasadı yapan çiftçilere rastlamasını mucize olarak tanımlıyor.

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''AİLEMİ GÖRME İSTEĞİ BENİ HAYATTA TUTTU''

Pilot, son derece dramatik kurtarılma anlarının ardından, Pazartesi günü ailesiyle yeniden bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, susuz kalmış ve oldukça zayıflamışlamıştı.

Sena, hayata tutunması hakkında şöyle konuştu: ''Beni güçlü tutan ve bu durumdan canlı çıkmamı sağlayan tek şey aileme duyduğum sevgi, anne babamı ve kardeşimi tekrar görme isteğiydi. Bu bir sevgi ve inanç hikayesi'' dedi.

ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA 25 KİLO VERDİ

Pilot, son derece dramatik kurtarılma anlarının ardından, ailesiyle yeniden bir araya geldi. Sağlık kontrolünden geçirildi. Vücudunda ufak tefek sıyrıklar ve susuz kalmasının yanında önemli bir şeyi olmadığı ifade edildi. Yaşam mücadelesi verirken de 25 kilo verdi.


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Amazon Brezilya

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