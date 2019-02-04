36 ilde gün içerisinde 17 kilo uyuşturucu ile bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 36 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda bin 840 adet uyuşturucu hap ile 17 bin 96 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
EGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son üç gün içinde narkotik birimlerince 'Sokak' operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"36 ilde sürdürülen çalışmalarda, 233 şüpheliye adli işlem yapıldı, 17.096 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi, bin 840 uyuşturucu hap, 14 tabanca ve tüfek, 53 fişek, 4 hassas terazi, 38 bin 944 TL para ele geçirildi."
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