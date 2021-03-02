36 milyon dolarlık vurgunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yurt dışı bağlantılı bir dolandırıcılık şebekesi çökertilirken, 36 milyon dolarlık vurgunun detaylarına ulaşıldı. Operasyonda İsviçre merkezli bir şirketle yapılan anlaşmayla Çin’e bakır göndermek yerine “Kaldırım taşı” gönderdiği öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” konularına karışan bir şebeke tespit etmiş, yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah harekete geçen emniyet ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın Avrupa’da yerleşik bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyetler kapsamında dolandırıcılık olayına karıştığını belirlemişti.

13 dolandırıcı yakalanmıştı

Türkiye, İsviçre ve Çin üçgeninde yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayında, çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 4 işyeri ve 15 ikamete yönelik eş zamanlı operasyonda H.K., S.Ç., S.Ç., S.Ç., D.Ç.,B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U., R.Ö., ve S.U., isimli 13 şüphelinin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

İddiaya göre İstanbul’da başlayan ve Çin’de son bulan 36 milyon dolarlık külçe bakır dolandırıcılığı emniyet operasyonuyla son buldu. İsviçre merkezli bir şirketle yapılan anlaşmayla Çin’e bakır göndermek yerine “Kaldırım taşı” gönderdiği öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.