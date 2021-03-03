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  4. 36 milyon dolarlık vurgunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

36 milyon dolarlık vurgunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

03.03.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Avrupa merkezli uluslararası bir şirketin Çin’deki fabrikasına 36 milyon dolar tutarında bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen dolandırıcılar adliyeye sevk edildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli uluslararası bir şirketin Çin’deki fabrikasına 36 milyon dolar tutarında bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeye operasyon düzenlemiş ve soruşturmada 15 şüpheli yakalanmıştı.

Avrupa merkezli uluslararası bir şirketin Çin’deki fabrikasına 36 milyon dolar tutarında bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen dolandırıcılar adliyeye sevk edildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli uluslararası bir şirketin Çin’deki fabrikasına 36 milyon dolar tutarında bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeye operasyon düzenlemiş ve soruşturmada 15 şüpheli yakalanmıştı. Türkiye, İsviçre ve Çin üçgeninde yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayı ile ilgili yakalanan 15 şüphelinin polisteki sorgusu bugün tamamlandı. Çıkar amaçlı suç şebekesinin üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevl edildi.
Şebeke, Avrupa merkezli uluslararası bir firma ile 36 milyon dolar tutarında bakır külçe anlaşması imzalamış, İstanbul Ambarlı Limanı’ndan söz konusu şirketin Çin’in Lianyungang kentindeki fabrikasına ulaştırılmak üzere bakır külçe yerine konteynerlerle kaldırım taşı gönderilmişti. Büyük vurgun, polisin operasyonu ile deşifre olmuştu.

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