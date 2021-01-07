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36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 36?

07.01.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 36?

Araçların kimliği plakalar sayesinde belirlenir. Dünyanın her yerinde, araçların üzerinde bulunan, harf ve rakamlardan oluşan tabela araç plakası olarak adlandırılır. Her ülke ve şehir kendine özel plaka koduna sahiptir. Peki, 36 nerenin plaka kodudur? Bu yazıda 36 plaka imi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Araç plakası aracın kime ait olduğuna kadar birçok bilgiyi gösterir. Araçların trafik içinde yer alabilmesi için öncelikle plaka gerekir. Araçlar kayıtlı plakalar aracılığı ile gerekli devlet mercileri tarafından tanınır. Araçlar plakayı her surette taşımak zorundadır. Plakanın açık ve net bir şekilde görülmesi ve bunun için araçlara sağlam bir şekilde monte edilmesi şarttır. Her ülke ve şehir belirli kurallar çerçevesinde kendilerine özgü bir plaka kodu oluşturur. Türkiye'de de her ilin ayrı plaka kodları bulunuyor. Peki, ülkemizde 36 plakası hangi ile ait? İşte 36 plaka kodu ile ilgili detaylar...

Hangi Şehir Hangi Plakayı Kullanıyor?

Türkiye'de plakalar için belirleyici unsur, aracın kayıtlı olduğu ildir. Plakada bulunan ilk numara, o ilin plaka kodunu belirtir. Her il için ayrı ayrı plaka kodu vardır. Bu kodlar, Türkiye'deki illerin alfabetik sıralaması ile oluşmuştur. 01'den başlayan plaka kodları 81'e kadar devam eder. Ancak 67. numaradan sonra bu kuralda bir istisna oluşmuştur. Bu numaradan sonra kriter yeni kurulan illerin kuruluş tarihlerine göre belirlenmiştir. Bir plaka tabelasında bulunan sağdan ilk iki rakam bize nerenin plaka kodu olduğunu söyler.

36 Nerenin Plakası?

36 plaka kodu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Kars ilimize aittir. Kars, alfabetik sıralama kuralına göre 36. sıradaki ilimizdir. Kars merkezi ve Kars'a bağlı tüm ilçelerde 36 araç plaka kodu kullanılır. Plaka kodunun devamında ise belli harfler ve numaralar bulunur. Bu harf ve numaralar önceden belirlenmiş alt ve üst sınırlara göre otomatik olarak üretilir.

Kars'ta merkez dahil toplamda 8 ilçe bulunur. Bu ilçeler; Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuzdur. Kars merkez ile Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinin plaka kodlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kars Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

  • 36 AC ve AZ 001 ile 999 arası
  • 36 EA ve EA 001 ile 999 arası
  • 36 K ve K 0001 ile 7999 arası
  • 36 M ve M 0001 ile 7999 arası
  • 36 T ve T 0001 ile 7999 arası

Kars Kağızman İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 36 K ve K 8000 ile 8999 arası
  • 36 KA ve KZ 001 ile 999 arası
  • 36 M ve M 8000 ile 8999 arası
  • 36 T ve T 8000 ile 8999 arası

Kars Sarıkamış İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 36 K ve K 9000 ile 9999 arası
  • 36 M ve M 9000 ile 9999 arası
  • 36 SA ve SZ 001 ile 999 arası
  • 36 T ve T 9000 ile 9999 arası


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