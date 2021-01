36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 36?

Araç plakası aracın kime ait olduğuna kadar birçok bilgiyi gösterir. Araçların trafik içinde yer alabilmesi için öncelikle plaka gerekir. Araçlar kayıtlı plakalar aracılığı ile gerekli devlet mercileri tarafından tanınır. Araçlar plakayı her surette taşımak zorundadır. Plakanın açık ve net bir şekilde görülmesi ve bunun için araçlara sağlam bir şekilde monte edilmesi şarttır. Her ülke ve şehir belirli kurallar çerçevesinde kendilerine özgü bir plaka kodu oluşturur. Türkiye'de de her ilin ayrı plaka kodları bulunuyor. Peki, ülkemizde 36 plakası hangi ile ait? İşte 36 plaka kodu ile ilgili detaylar...

Hangi Şehir Hangi Plakayı Kullanıyor?

Türkiye'de plakalar için belirleyici unsur, aracın kayıtlı olduğu ildir. Plakada bulunan ilk numara, o ilin plaka kodunu belirtir. Her il için ayrı ayrı plaka kodu vardır. Bu kodlar, Türkiye'deki illerin alfabetik sıralaması ile oluşmuştur. 01'den başlayan plaka kodları 81'e kadar devam eder. Ancak 67. numaradan sonra bu kuralda bir istisna oluşmuştur. Bu numaradan sonra kriter yeni kurulan illerin kuruluş tarihlerine göre belirlenmiştir. Bir plaka tabelasında bulunan sağdan ilk iki rakam bize nerenin plaka kodu olduğunu söyler.