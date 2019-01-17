HABER

36 saat süren kar esareti sona erdi! 600 kişi kurtarıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 04:54 | Son Güncelleme

Erzurum-Bingöl Karayolu’nda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle geçişlerine izin verilmeyerek Çat ilçesinde bekletilen 8’i otobüs 130 araçta bulunan yaklaşık 600 kişi 36 saat süren kar esaretinin ardından AFAD ekiplerinin kontrolü altında kent Erzurum merkeze ulaştı.

36 saat süren kar esareti sona erdi! 600 kişi kurtarıldı!

Erzurum-Bingöl Karayolu, dün öğle saatlerinde Çirişli mevkiindeki çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Tonlarca karın kapattığı yoldaki ulaşıma bir darbe de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan kar fırtınasından geldi. Kar fırtınası sebebiyle çok sayıda araç içindeki yolcularla birlikte karayolunda mahsur kaldı. AFAD, 112, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ile Karayolları ekiplerinın iş makineleri ve işçilerinin yoğun uğraşları sonucu 41 kişi Erzurum'a ulaştırılırken. Yaklaşık 600 kişi de yoldan alınarak Çat ilçesine götürüldü.

600'E YAKIN KİŞİ KURTARILDI

Geceyi Çat ilçesinde geçiren vatandaşlar karayolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlanması üzerine AFAD ekiplerinin öncülüğünde Erzurum'a hareket etti. Çat'taki zorunlu misafirlikleri yaklaşık 36 saat süren vatandaşlar, yolun açılması sonucu akşam saatlerinde Çattan yola çıktı. AFAD ekiplerinin kontrolü altında 8'i otobüs 130 araçta bulunan 600'e yakın kişi 2 saat süren yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

Malatya'dan 45 yolcusuyla Erzurum'a gelmek üzere yola çıkan Yalçın Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü geceyi Çat ilçesinde geçirdi. Kar fırtınası sebebiyle yolda kaldıkları 3 saatin ardından Çat'ta misafir edildiklerini belirten sürücü Yalçın Kaya, 36 saatlik bir beklemenin ardından Erzurum'a ulaştıklarını söyledi. (DHA)

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Birçok ilde eğitime kar engeliBirçok ilde eğitime kar engeli
Kağıthane'de trafik kazası: 1 yaralıKağıthane'de trafik kazası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar esareti AFAD

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! İşte okulların tatil olduğu iller

Birçok ilde eğitime kar engeli

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da dehşet anları! Gözleri önünde oğlunu kurşun yağmuruna tuttular!

Gözleri önünde oğlunu kurşun yağmuruna tuttular!

16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

Çöplükte mahsur kalan Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

Bakanlık'tan flaş açıklama: Kararlılıkla sürdürülecektir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.