36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali

Çorumluların bu şehirde sevgiyle, kardeşlikle, barış içerisinde yaşadığını ve uluslararası festival organizasyonunun da kentin ortak paydalarından biri olduğunu vurgulayan Aşgın, "Biz şehrimizi 263 bin nüfusuyla ve 15 mahallesiyle bir ve beraber görüyoruz. Hemşehrilerimiz arasındaki sevgi ikliminin daha fazla olması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Yerleşkesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1980'li yıllardan beri kesintisiz devam eden festivalin, 2015 yılında Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle ihalesinin yapılmış olmasına rağmen iptal edildiğini hatırlattı.

Belediye başkan adaylığı sürecinde kendisine en çok sorulan sorulardan birinin festivalin yeniden yapılıp yapılmayacağı yönünde olduğunu anlatan Aşgın, "millet ne diyorsa o olsun" düşüncesiyle hareket ettiklerini ve 3 aylık bir süre geçmesine rağmen gerekli hazırlıkları yaparak, festivali düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve fuarı organize eden şirket adına Feyzi Atasagun'un konuşmalarının ardından fuarın açılışı yapıldı.

Çeşitli kentlerden 160 firmanın katıldığı, giyimden mutfak malzemelerine, hediyelik eşyadan mobilyaya kadar birçok ürünün sergilendiği fuar, 14 Temmuz'a kadar açık kalacak.

- Sağanak nedeniyle gösteriler iptal edildi

Etkinlikler kapsamında Hürriyet Meydanı'nda festivalin kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kazakistan'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen halk dansları ekipleri ve esnaf odaları temsilcileri, Çorum Belediyesi Mehteran Takımı öncülüğünde Valilik önünden Gazi Caddesi'ni takiben meydana yürüyerek, güzergah boyunca vatandaşları selamladı.

Ekiplerin kortej yürüyüşünde yapacağı gösteriler, sağanak nedeniyle iptal edildi.

Çeşitli etkinliklerle devam edecek festival, 14 Temmuz'da sona erecek.

