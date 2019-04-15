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36. Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı Bakü’de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

36.

36. Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı (IDEC) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Uyuşturucu Bağımlılığı ve Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadeleden Sorumlu Devlet Komitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından düzenlenen konferansa katılan uzmanlar, dünyada uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeledeki en son yöntemleri öğrenme fırsatı bulacak. 36. Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı’na (IDEC) Azerbaycan ve ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeden üst düzey yetkililer ve uzmanlar katıldı.
Azerbaycan’ın uluslararası alanda güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladığını vurgulayan Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov, “Azerbaycan birçok önemli uluslararası projeye imza attı ve bugün Azerbaycan Avrupa enerji güvenliğinde önemli bir rol oynuyor. Azerbaycan ABD ile birçok alanda karşılıklı olarak fayda sağlıyor. Azerbaycan ve ABD terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak işbirliği yapıyor. Yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu bağımlılığı tüm dünya için ciddi bir endişedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talebiyle devlet uyuşturucu bağımlılığına karşı ciddi önlemler almaktadır, önemli devlet programları kabul edilmiş ve taslak yasaları iyileştirilmiştir” dedi.
Mammadov, Azerbaycan tarafından son 5 yılda 8 ton 354 kilo uyuşturucunun imha edildiğini de sözlerine ekledi.
Azerbaycan gümrük idarelerinin uyuşturucuların Azerbaycan’a girmesini önlediğini belirten Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Safar Mehdiyev, “Geçen yıl 24 uyuşturucu çetesi tutuklandı, bunun sonucunda yaklaşık 1 ton 193 kilogram uyuşturucu imha edilmiştir. 2019’un ilk üç ayında 16 uyuşturucu çetesine operasyonlar düzenlenmiş ve 520 kilogram uyuşturucu tespit edilerek el konulmuştur” diye konuştu.
130’dan fazla ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen, “Küresel Ortaklıklar” hedefleyen konferansın amacı; yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karşı küresel mücadeleye katılan üst düzey yetkilileri bir araya getirmek, bu insani sorunu çözmenin yollarını tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve deneyimlerini paylaşmak.
17 Nisan tarihine kadar devam edecek Bakü konferansı, uyuşturucu ile mücadele konusuna yoğunlaşacak.

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