HABER

36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te 2003 yılında 'nitelikli cinsel saldırı ve yağma' olayına karıştığı ileri sürülerek 36 yıl hapis cezası alan Mehmet Hanifi K., Adana'da yakalandı.

36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - GAZİANTEP'te 2003 yılında 'nitelikli cinsel saldırı ve yağma' olayına karıştığı ileri sürülerek 36 yıl hapis cezası alan Mehmet Hanifi K., Adana'da yakalandı.
Mehmet Hanifi K. (55), iddiaya göre, 2003 yılında Gaziantep'te 'nitelikli cinsel saldırı ve yağma' olayına karıştığı ileri sürülerek yakalandı. Yargılanmasına başlanan şüpheli önce tutuklandı, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yerel mahkeme Hanifi K.'ye 36 yıl hapis cezası verdi. Karar, Yargıtay tarafından da onanınca Hanifi K.' hakkında yakalama kararı çıktı. Adana'da olduğu belirlenen Hanifi K., polis tarafından düzenlenen operasyonla Beledievleri Mahallesi'nde yakalandı.Hanifi K., cezaevine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Didim'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralıDidim'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Alev alev yanan otomobilin LPG tankı patladıAlev alev yanan otomobilin LPG tankı patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.