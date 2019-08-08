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36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

İZMİT’te, çete lideri Hadi Özcan’a yönelik suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve hakkında 6 suçtan 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş.(48) polis operasyonuyla yakalandı.

36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT’te, çete lideri Hadi Özcan’a yönelik suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve hakkında 6 suçtan 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş.(48) polis operasyonuyla yakalandı.
Kocaeli ve İstanbul’da çok sayıda suça karışan ve aralarında 2006 yılında İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde Hadi Özcan’a yönelik suikast girişiminin de bulunduğu ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘suç örgütüne üye olma’ gibi suçlardan hakkında açılan 6 davadan toplam 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş.'nin İzmit Malta Mahallesi’nde bir evde saklandığı belirlendi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri bu sabah eve operasyon düzenleyerek, D.Ş.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan D.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. D.Ş. bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Adaletsizliği çekin işte bak. Bak, bize ceza verenlerin hepsi içeride hala” dedi.
2006 yılında İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde yaşanan olayda, çete lideri Hadi Özcan’ın aracına yönelik otomatik silahlarla suikast girişiminde bulunuldu. Olay sırasında bir yolcu otobüsü de kurşunların arasında kaldı. Özcan ve otobüste bulunan 6 yolcu yaralanmıştı.
Otobüste bulunan dönemin Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Erdoğan İnem’in eşi Ayfer İnem ile bir yolcu ise hayatını kaybetmişti.
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36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı36 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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