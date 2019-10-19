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36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Kayseri Hava İndirme Tugayı 3.

Kayseri Hava İndirme Tugayı 3. Hava İndirme Taburu’nda 1983 yılında vatani görevini yapan 35 asker arkadaşı Muğla’nın Fethiye ilçesinde buluştu. Askerlik arkadaşları 36 yıl sonra Komanda Marşı okudu.
Askerde yaklaşık iki yıl birlikte görev yapan 35 arkadaş, 6 yıl önce sosyal medya aracılığıyla birbiriyle bağlantı kurmaya başladı. İlk buluşmada Trabzon’da bir araya gelip hasret gideren askerlik arkadaşları daha sonra düzenli olarak her yıl bir araya gelmeye başladı. Bu yıl da Fethiye’de toplanan arkadaşlar, Beşkaza Meydanı’nda bir araya gelip Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra o zamanki bölük komutanları emekli Kıdemli Binbaşı Temel Baykal’ın öncülüğünde 35 askerlik arkadaşı Komando Marşı okudu.
Törenden sonra konuşma yapan emekli Kıdemli Binbaşı Baykal, kendilerini bir arada tutan çok güçlü bir silah arkadaşlığı bağı olduğunu söyledi. Baykal "Topluluktaki herkesin şu anda verilebilecek bir göreve gitmeye hazır olduğunu göreve hazır oluşumuz Türk milleti için bir gurur, düşmanlarımız için korkudur. Sadece asker olarak hazır olmak değil, çalışmak ve üretmek zorundayız. Bunu çocuklarımıza da öğretmek aşılamak zorundayız" dedi.
Dünyanın birçok ulusunun Türkiye’nin yaptığı doğru ve gerekli harekata karşı çıktığını dile getiren Baykal, gerekirse canlarını vermeye hazır olduklarını vurguladı. Milli Takım’ın Fransa maçında golden sonra yaptığı selamlamayı hatırlatan Baykal, "Milli Takım’ı eleştirenler bunu anlayamazlar. Biz rastgele bir millet değil, Türk milletiyiz. Bizler ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz" ifadelerini kullandı.

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular

36 yıl sonra Komanda Marşı okudular
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