HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 36 yıldır sır! Mersinli aile, evlatları Cuma Ali'yi arıyor... Annesine son sözü bu olmuş

36 yıldır sır! Mersinli aile, evlatları Cuma Ali'yi arıyor... Annesine son sözü bu olmuş

15.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 2,5 yaşındayken evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan çocuklarının kaçırıldığını iddia eden Baba Fuat Bastırmaoğulları, o tarihten bu yana başvurmadık yer, çalmadık kapı bırakmadıklarını, ancak oğluna dair hiçbir ize ulaşamadıklarını söyledi. Anne Feyze Bastırmaoğulları, ''Sütçüden süt aldım, oğluma da ‘Oğlum gel, babana süt aldım, sen de içersin’ dedim. ‘Tamam anne’ dedi. Oğlumdan son duyduğum laf buydu. Fırından ekmek almaya çıktım, baktım oğlum yok. Aniden sır oldu'' dedi.

36 yıldır sır! Mersinli aile, evlatları Cuma Ali'yi arıyor... Annesine son sözü bu olmuş

Mersin’de Bastırmaoğulları ailesi, 36 yıl önce evlerinin önünden adeta sır olan oğulları Cuma Ali’yi aramaktan vazgeçmiyor. 5 Mayıs 1985’te, o dönemde yaşadıkları Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesindeki evlerinin önünde akranlarıyla oyun oynarken bir anda ortadan kaybolan 23 Ekim 1982 doğumlu Cuma Ali Bastırmaoğulları’nın izine o günden bu yana rastlanmadı. Sarı saçlı, mavi gözlü, herkesin hayran olduğu oğullarının kaçırıldığına inanan aile, Cuma Ali’ye kavuşacakları günü bekliyor.

1985'TE EVİN ÖNÜNDE OYNARKEN ALIP GİTTİLER

Bastırmaoğulları ailesi, oğullarının kaybolma öyküsü ve bulmak için verdikleri mücadeleyi İHA muhabirine anlattı. Yıllardır oğlunu aramaktan bir an olsun vazgeçmeyen 72 yaşında baba Fuat Bastırmaoğulları, Cuma Ali’nin 7 çocuğundan biri olduğunu söyleyerek, “5 Mayıs 1985 Pazar günü çocuğum evin önünde mahallenin diğer çocuklarıyla birlikte oyun oynuyordu. Hanım, sütçüden süt aldı, içeriye koyana kadar bir anda çocuk yok oldu. Ne kadar karakola, savcılığa gittiysem de kimse çare bulamadı. Benim hiç kimseye zararım olmadığı halde çocuğumu çaldılar. 5 Mayıs 1985 Pazar günü evin önünde oynarken alıp gittiler. Ne kadar müracaat ettiysem de bugüne kadar bir sonuç alamadım. Ben kime derdimi anlatayım? Yaradan’dan başka kimim var? Çocuğumu gören, yerini bilen, duyan varsa Allah için ya karakola gitsin ya da jandarmaya bildirsin. Onlar bizi bulurlar” dedi.

Screenshot_26

''ÖLSEM DE ONU ARAYACAĞIM''

Kaybolduğu günden bu yana oğlunu aradığını ve hiç peşini bırakmadığını söyleyen Baba Bastırmaoğulları, “Parmağını kesebilir misin? Kesemezsin. Biz insanız, nasıl çocuğumuzdan vazgeçelim? Vazgeçemeyiz. Ölsem bile ben yine onu arayacağım, çünkü benim canım, ciğerim, kokladığım evladım. Nasıl bırakayım ben? Ölene kadar oğlumu aramaktan vazgeçmeyeceğim” diye konuştu.

Screenshot_27

ÇALMADIK KAPI BIRAKMADI

Oğlunun kaybolduğu dönemlerde kendilerine bir mektup geldiğini, 400-500 bin lira para istendiğini dile getiren Bastırmaoğulları, bu parayı da hazırladıklarını, ancak yine sonuç alamadıklarını anlattı. Oğlu kaybolduktan sonra ‘aranıyor’ yazılı ilanlar bastırdığını ve Mersin’deki tüm otobüs firmalarına, şoförlere dağıttığını belirten Bastırmaoğulları, “Ayrıca, oğlumun çağı geldiğinde okullara da başvurdum. O tarihlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gittim ve durumu anlattım. O zamanlarda Kenan Evren döneminde 6 yaşında okula başlama imkanı vardı, ‘belki okula göndermiş olabilirler’ dedim. 10 gün sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden bizim adamıza bir yazı geldi, ‘İstanbul’a gelin, çocuğa bakın, eğer sizinse alın’ deniyordu. İstanbul’da gittik, çocuğu gördük. Bir elmayı bölmüşler, yarısı bizim yarısı onların; çok benziyordu ama bizim oğlumuz değildi” ifadelerini kullandı.
Baba Bastırmaoğulları, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile daha sonraki yıllarda başbakanlık yapan Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller’e sürekli yazılar yaparak başvuruda bulunduklarını ama bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

''36 SENEDİR ÇOCUĞUMUN YAĞIYLA KAVRULMAKTAYIM''

Çocuğunun bulunmasını isteyen ve herkesten yardım talep eden Baba Bastırmaoğulları, “Sizden ricam; 36 senedir çocuğumun yağıyla kavrulmaktayım. Görenler veya bilenler karakola ve veya jandarmaya bildirirse ben de çocuğuma kavuşayım ve bu hasret bitsin” çağrısında bulundu.

Oğluna kavuşursa bayram edeceğini vurgulayan Bastırmaoğulları, davul-zurnayla mahalle mahalle, sokak sokak gezeceğini söyledi.

Screenshot_28

''ANİDEN SIR OLDU''

63 yaşındaki anne Feyze Bastırmaoğulları da duygularını paylaşarak, “Yaşadıklarımı bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Başka kimse bilmez. Ne ölüsünü ne dirisi gördük. Hiç kimseden haber alamadık. Allah’tan başka umudumuz yok, dönüşü varsa dönecek. Kimse bir şey söylemedi. Aniden sır oldu. Komşuların motorunun kasa kısmında yalnız benim çocuğum değil, 5-6 çocuk oynuyordu. Eşim tüp fabrikasında çalışıyordu, zehirlenmemesi için her gün süt almam gerekiyordu. Ben sütçüden süt aldım, oğluma da ‘Oğlum gel, babana süt aldım, sen de içersin’ dedim. ‘Tamam anne’ dedi. Oğlumdan son duyduğum laf buydu. Fırından ekmek almaya çıktım, baktım oğlum yok. Komşular dahil hiç kimse bir şey görmemiş. Birlikte oynadığı çocuklar da aynı yaştaydılar. Sadece biri 5-6 yaşlarındaydı ve o da bize iki ağabey motosikletle geldi, 'senin baban parkta, gel seni babana götürelim' dediler ve aldılar götürdüler diye anlattı. Başka bir şey duymadık, hepsi bu kadar” diye konuştu.

Anne Bastırmaoğulları, Kenan Evren’e de başvurduklarını, bulunması yönünde ilgili birimlere yazı da gönderildiğini ancak, yine bir sonuç alamadıklarını sözlerine ekledi.

Screenshot_29

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 24 yaşındaki Hilal'i platonik aşığı kaçırdıKorkunç olay! 24 yaşındaki Hilal'i platonik aşığı kaçırdı
İlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken notİlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken not
Taksim'de polisle doktorlar arasında arbedeTaksim'de polisle doktorlar arasında arbede
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.