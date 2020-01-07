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  4. 360 Hz tazeleme hızına sahip monitör

360 Hz tazeleme hızına sahip monitör

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.01.2020 08:40 | Son Güncelleme

Asus, 360Hz yenileme hızına sahip dünyanın en hızlı ve ilk Nvidia G-SYNC oyuncu monitörü ROG Swift 360Hz’i ve 32 inçlik bir oyun ekranı olan, G-SYNC Ultimate teknolojisine sahip, 4K HDR görseller sunmak için mini LED teknolojisini destekleyen ROG Swift PG32UQX’i duyurdu.

360 Hz tazeleme hızına sahip monitör

Bu monitör 240Hz oyun monitörleriyle karşılaştırıldığında, saniyede yüzde 50 daha fazla kare sunarak E-spor. karşılaşmalarında ve rekabetçi oyunlarda kazanmak için ihtiyaç duyulan avantajı sağlıyor.

Monitör, 24,5 inç ekran boyutu ve Full HD çözünürlüğü ile yüksek performans sunarken, en üst düzey ROG oyun monitörleri serisiyle aynı tasarıma sahip olmasıyla göze çarpıyor.

ROG Swift PG32UQX özellikleri neler?

ROG Swift PG32UQX, 4K çözünürlüklü yüksek dinamik aralıklı (HDR) oyun monitörü olarak karşımıza çıkıyor.
PG32UQX’in en yeni HDR özelliklerine sahip gelişmiş bir G-SYNC ULTIMATE işlemciye sahip 16:9 ekranı ve 1152 Mini LED bölmeli tam dizi bölgesel karartma arka ışığı ile, bir sahnenin en parlak. vurguların ve en karanlık siyahların görüntülemesini sağlıyor.

Oyun içerisindeki ampuller veya güneş ışıüğı gibi küçük vurgular, HDR ile her zamankinden daha gerçekçi. bir deneyim sunarak 1400 nit‘lik parlaklığa ulaşabiliyor. Mini LED arka ışığı, daha karanlık sahneler söz konusu olduğunda olması gerektiği gibi kapanabiliyor.

PG32UQX, diğer eğlence ihtiyaçları için de DisplayHDR 1400 uyumu sunarak oyunların dışında verimli bir monitör olacak şekilde tasarlandı.

Ekranın arkasında, ince bir çapraz krom şeritle ayrılmış birden fazla doku ile tasarlanmış ROG Swift PG32UQX, Aura Sync özellikli RGB LED logosuyla diğer Aura Sync özellikli bileşenlerle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Sehpanın tabanındaki logo projektörü, kullanıcıların Republic of Gamers logosunu yansıtmalarına veya verilen boş diskleri kullanarak özelleştirilmiş bir logo göstermelerine imkan tanıyor.

ROG Swift 360Hz G-SYNC ve ROG Swift PG32UQX monitörlerin, bu yılın ilerleyen aylarında satışa sunulması bekleniyor. Şimdilik bu monitörlerin dudak uçuklatacak fiyatları henüz açıklanmadı.

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Asus Nvidia G-SYNC oyuncu monitörü ROG Swift 360Hz 32 inç

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