360 Hz tazeleme hızına sahip monitör

Bu monitör 240Hz oyun monitörleriyle karşılaştırıldığında, saniyede yüzde 50 daha fazla kare sunarak E-spor. karşılaşmalarında ve rekabetçi oyunlarda kazanmak için ihtiyaç duyulan avantajı sağlıyor.

Monitör, 24,5 inç ekran boyutu ve Full HD çözünürlüğü ile yüksek performans sunarken, en üst düzey ROG oyun monitörleri serisiyle aynı tasarıma sahip olmasıyla göze çarpıyor.

ROG Swift PG32UQX özellikleri neler?

ROG Swift PG32UQX, 4K çözünürlüklü yüksek dinamik aralıklı (HDR) oyun monitörü olarak karşımıza çıkıyor.

PG32UQX’in en yeni HDR özelliklerine sahip gelişmiş bir G-SYNC ULTIMATE işlemciye sahip 16:9 ekranı ve 1152 Mini LED bölmeli tam dizi bölgesel karartma arka ışığı ile, bir sahnenin en parlak. vurguların ve en karanlık siyahların görüntülemesini sağlıyor.

Oyun içerisindeki ampuller veya güneş ışıüğı gibi küçük vurgular, HDR ile her zamankinden daha gerçekçi. bir deneyim sunarak 1400 nit‘lik parlaklığa ulaşabiliyor. Mini LED arka ışığı, daha karanlık sahneler söz konusu olduğunda olması gerektiği gibi kapanabiliyor.